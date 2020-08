Tragické osudy vojakov spojila trenčianska zberateľská burza

Dvaja muži, ktorí sa nikdy nestretli. Napriek tomu mali rovnaký osud. Tragickú smrť počas 2. svetovej vojny.

9. aug 2020 o 7:33 Martin Šimovec

TRENČÍN. Jeden mal tridsaťtri rokov, druhý iba dvadsaťdva. Slovák Štefan Ladislav Kalický a Nemec Karl s neznámym priezviskom.

Obaja z dvoch strán znenávidených barikád. Mená, ktoré vám na prvé počutie veľa nepovedia. Dve zrnká z miliónov, ktoré zbytočne zahynuli v útrapách vojny. Dva zvláštne osudy, ktoré sa úplnou náhodou spojili na trenčianskom výstavisku. Na zberateľskej burze.

Mená otvárajúce príbehy z histórie

Tisíce, desaťtisíce, státisíce mien. Za každým sa skrýva osud. Náhodné nálezy zaujímavých dokumentov, fotografií, listín. Mnohokrát úplne neznáme mená, ktoré skrývajú často nepredvídateľné príbehy. Stačí sa zavrieť do archívu alebo niekedy dlhé hodiny stráviť v područí internetového vyhľadávača. A zrazu z mien, ktoré ste videli a čítali po prvýkrát v živote, sála história. Silne a výrazne. Ak narazíte na album venovaný k 50. narodeninám riaditeľa Štátnej učiteľskej školy v Banskej Bystrici v roku 1929 či neznámu fotografiu nemeckého vojaka z čias 2. svetovej vojny, je to na prvý pohľad nezvyčajné, ale zatiaľ nič konkrétne a svetoborné. Ak sa začnete venovať jednotlivým zápisom, často nečakane otvárate dvierka do dávnej histórie. Raz veselej, inokedy tragickej. Sú to hodiny často bezvýslednej práce.

Ale ak sa niečo podarí, stojí to za to. Tentokrát sme si pre vás vybrali dva smutné osudy. Osudy ľudí, ktorých mená vám na prvé počutie nič nepovedia. Osudy Štefana Ladislava Kalického a nemeckého slobodníka Karla.

Vyhľadávač objaví aj školníka

Zberateľské burzy na výstavisku v Trenčíne ponúkajú priehrštie neuveriteľných zberateľských kúskov. Od tých najnezmyselnejších a bezcenných až po zberateľmi vyhľadávané „chuťovky.“

Naraziť na nádherne tušom ilustrovaný a básňami popretkávaný album, ktorý venovali 17. marca 1929 študenti Štátneho učiteľského ústavu v Banskej Bystrici svojmu, ako píšu, drahému riaditeľovi Eduardovi Skopalovi, je perlička. Trinásť autogramov pedagógov skvelej školy a 156 krasopisných podpisov študentov, ktorí sa mu do graficky unikátneho albumu tušom zapísali. Stačí pár kliknutí na google a dozvedáte sa podľa čitateľného podpisu, že na škole učil skvelý matematik Gabriel Čeněk, uznávaný historik František Kulhánek, publicista Bohumil Gründl, ale aj Ján Javorka, ktorý bol od roku 1936 pápežským komorníkom. Škola ako lusk. Majster google dokonca vyhľadá aj meno Jozef Machyček. Áno, aj to internetová sieť vďaka svojim nitkám objaví. Že takmer pred sto rokmi bol tento pán školníkom, ktorý mal prvorepublikovú charizmu a určite aj dobovú atmosféru v slušivej uniforme.