Zemani si zmerali sily medzi sebou. Duel nepoznal porazeného

Nový Tak, ako už v Zemianskom Podhradí býva zvykom, i tento rok si ako generálku pred začatím súťaže zmerali medzi sebou sily slobodní a ženatí hráči.

6. aug 2020 o 8:32 Šimon Katrinec

ZEMIANSKE PODHRADIE. Samozrejme, o kvalitne doplnených hráčov, či na jednej, alebo druhej strane.

Prípravy na tento strhujúci súboj sa začali už ráno, kedy tradičný guláš-majstri začali s prípravou výborného pokrmu a zároveň sa popri varení spravila menšia brigáda na úpravu ihriska a jeho okolia.

Keď už bolo všetko pripravené a vzduchom sa niesla vôňa gulášu či grilovanej klobásy, zápas sa mohol začať. Počasie prialo futbalu a ženáči sa zakusli do súpera ako do spomínanej klobásy.

Veru, mali slobodným čo vracať, nakoľko im minulý rok podľahli. Spočiatku bola hra vyrovnaná, šance sa striedali na oboch stranách, no boli to práve ženáči, ktorí otvorili skóre po krídelnej akcii. Prešlo pár minút a razom bolo 2:0. Mládenci sa však nevzdávali, tlačili pred bránu, no boli to opäť ženatí, ktorý rozvlnili sieť po tretíkrát v zápase, a s týmto výsledkom sa šlo i do šatní.

Po polčasovej "občerstvovacej" prestávke sa mohlo znova začať. Slobodní prehodnotili taktiku, čo sa im vyplatilo, keď sa im podarilo znížiť na 1:3, no s týmto výsledkom ženatí spokojní neboli, opäť využili svoj futbalový um a behom chvíle bolo 5:1. Od tohto momentu však akoby prestali hrať a videli sa pravdepodobne už po zápase pri víťaznom pive.

Mládenci po krásnych akciách ako z učebnice vyrovnali na 5:5, ba dokonca otočili stav zápasu vo svoj prospech na 6:5. Ženáčom sa však v závere zápasu podarilo vyrovnať z priameho kopu na 6:6 a odvrátili tak katastrofu.

Po tomto nerozhodnom výsledku nasledovali pokutové kopy, avšak, kto by to už počítal, keď bolo po ruke to spomínane chladné pivko.

Tento zápas potešil oko nejedného futbalového fanúšika, a mládenci i ženáči sa tešia, ako si zmerajú sily opäť o rok.