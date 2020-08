Kúpaliská u nás: Štart sezóny bol katastrofálny

Stánkari na trenčianskom kúpalisku odhadujú pokles tržieb v porovnaní s minulým rokom o viac ako 60 percent, ľudia hovoria o nestabilnom počasí a studenej vode.

4. aug 2020 o 15:06 Andrej Luprich

TRENČÍN. Nepriaznivé počasie, ale aj obavy návštevníkov v súvislosti s pandémiou koronavírusu sa podpisujú pod katastrofálny štart letnej sezóny na kúpaliskách v našom regióne.

Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární už avizovala požiadavky smerom k vláde so snahou odškodniť prevádzkovateľov.

Najhoršia sezóna

Monika Tinková prevádzkuje bufet na trenčianskom kúpalisku každý rok od jeho otvorenia. Túto sezónu zatiaľ hodnotí ako najhoršiu zo všetkých.

„Zatiaľ je to tragické, tento rok ešte akoby ani nebolo leto. Aj keď je 24 stupňov a nejaké obláčiky, tak ľudia nechodia. Niekedy je to otvorené pre doslova zopár návštevníkov, no musíme tu byť, pretože aj tí si môžu chcieť kúpiť niečo na jedenie,“ hovorí bufetárka z Trenčína.