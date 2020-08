Na diaľnici sa možno zdržíte v kolóne

Dôvodom obmedzení sú práce na ceste.

3. aug 2020 o 17:32 RPB

TRENČÍN. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) čiastočne obmedzí premávku na diaľnici D1 v úseku medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčínom z dôvodu údržby vozovky. Informovala o tom hovorkyňa NDS, Eva Žgravčáková.

Obmedzenia začnú 4. augusta o 6:00 a potrvajú do 15. augusta. „S obmedzením je potrebné počítať vo vnútornom jazdnom pruhu pravého jazdného pásu diaľnice v smere do Žiliny v km 118,300 až 119,000 a vo vnútornom jazdnom pruhu ľavého jazdného pásu v smere do Bratislavy v km 107,400 – 108,600 a 105,000 až 107,000,“ uviedla Žgravčáková.



„Práce nebudú vykonávať v pravom jazdnom páse v piatok a v ľavom jazdnom páse v nedeľu a v pondelok,“ doplnila hovorkyňa NDS. „Dopravu budú viesť vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu. Údržba pozostáva z prefrézovania vozovky a položenia emulzného mikrokoberca,“ dodala Žgravčáková.