Vzdelávanie na stredných školách pomôžu zlepšiť špeciálni zamestnanci

Od nového školského roka budú v deviatich školách Trenčianskeho samosprávneho kraja špeciálni zamestnanci.

3. aug 2020 o 15:45 RPB

TRENČÍN. Od nového školského roka budú v deviatich stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) pôsobiť špeciálni zamestnanci.

Mohlo by vás zaujímať Trenčiansky kraj rozširuje spoluprácu v oblasti rozvoja kultúrneho dedičstva Čítajte

„Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov z dielne Metodicko-pedagogického centra (MPC) v Bratislave vytvorí miesta pedagogických asistentov, psychológov alebo špeciálnych pedagógov,“ informovala Barbora Jánošková z tlačového oddelenia Úradu TSK.



Cieľom projektu je skvalitnenie systému inkluzívnej vzdelávacej podpory pre individuálne začlenených študentov, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením. „Ide predovšetkým o posilnenie a podporu personálneho zabezpečenia inklúzie, elimináciu predsudkov voči hendikepovaným žiakom a to zo strany rodičov, pedagogických a odborných zamestnancov a napokon aj verejnosti,“ priblížila Jánošková.



Odborníkov príjmu na základe zmluvy o spolupráci MPC, stredných škôl a ich zriaďovateľov. „Na škole, ktorú do projektu zapoja, vytvoria pracovné miesto na presný počet asistentov, psychológov alebo pedagógov na dobu určitú od 1. septembra 2020 do 31. augusta 2022. Inkluzívny tím je dôležitý preto, že ľudský a zároveň profesionálny prístup podporia zmeny vo vzdelávaní a prinesú benefity pre žiakov," uviedla vedúca odboru školstva a kultúry Úradu TSK, Daniela Hilčíková.



Dodala, že MPC bude počas projektu v plnom rozsahu refundovať cenu práce prijatých zamestnancov. V TSK sa do projektu zapojili gymnáziá v Bánovciach nad Bebravou a Púchove, stredné odborné školy (SOŠ) v Partizánskom, Novákoch, Pruskom, Handlovej, Dubnici nad Váhom, SOŠ strojnícka v Bánovciach nad Bebravou a Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne.

Článok pokračuje pod video reklamou

Cenu práce zamestnancov bude počas troch rokov v plnom rozsahu refundovať Metodicko-pedagogické centrum