Tipy na voľné chvíle (32. týždeň)

Kam vyraziť počas najbližšieho týždňa v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom, Bánovciach nad Bebravou, Beckove, Trenčianskych Tepliciach, Myjave, Starej Turej a Dubnici nad Váhom?

4. aug 2020 o 5:40 Erik Stopka

PRED PODUJATÍM SI VO VLASTNOM ZÁUJME OVERTE JEHO KONANIE A DODRŽUJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

TRENČÍN

Dvadsať rokov darujeme

1. 7. – 31. 8. – Artkino Metro. Výstava Dvadsať rokov darujeme je odrazom dvadsiatich rokov pôsobenia Trenčianskej nadácie a prevedie vás množstvom komunitných projektov, za ktorými sa skrýva ľudský um, nadšenie, obrovské množstvo práce a jeden malý grant od Trenčianskej nadácie.

Kráčaj, chcem sa ťa dotknúť...

6. 7. – 3. 8. – Mestská veža. Mesto Trenčín a autorka Milada Ždrnja pozývajú na výstavu Kráčaj, chcem sa ťa dotknúť..., ktorá prezentuje výber z tvorby autorky.

Trianonská mierová zmluva 1920 a Slovensko

22. 7. – 14. 8. – Posádkový klub. Klub vojenskej histórie protifašistického odboja pripravil výstavu.

Lenka Lukačovičová: (Ne)rozhodujúce okamihy

do 29. 8. – Galéria. Projekt vychádza z autorkiných fotografií, ktoré budú premietané súčasne na troch dia-projektoroch.

Strašidlá v podzemí hradu

do 6. 9. Výstava je ľahko strašidelná a súčasne zábavná a poučná.

Sympózium súčasného šperku

do 13. 9. – Galéria. Výstava prináša reprezentatívny výber diel účastníkov medzinárodných šperkárskych sympózií v Kremnici od roku 1990 po súčasnosť.

Z rozprávky do rozprávky

do 15. 9. – Trenčiansky hrad. Na výstave Z rozprávky do rozprávky budú môcť návštevníci vidieť takmer 100 divadelných bábok, v umeleckom žargóne povedané drevených hercov, a originálnu scénu jednej z inscenácií Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.

Skryté príbehy z múzea

do 15. 9. – Trenčiansky hrad. Výstava sleduje osudy niekoľkých zaujímavých zbierkových predmetov a dokumentuje cestu, akou sa do múzea predmety dostávajú.

Botanika

6. 8. – 30. 8. – Nová Vlna, Budova NOE, Areál Merina. Výstava Botanika slovenskej výtvarníčky Moniky Pascoe Mikyškovej. Je výraznou umelkyňou strednej generácie slovenských maliarov. Jej netradičná tvorba odkazuje na techniku kresby, pričom jej veľkoformátové práce ponúkajú nové možnosti, ako sa v dnešnej digitálnej dobe vysporiadať s klasickým maľovaným obrazom. Jedinečný zážitok z jej diel tak nie je možné v žiadnom prípade pocítiť z digitálnej reprodukcie, ale len a len z tradičného pohľadu zoči-voči výtvarnému dielu.

NOVÉ MESTO N/V

Lieskované

9. 8. – 17.00 – Park J. M. Hurbana. Koncert dychovej hudby.

BÁNOVCE N/B

Dychovka nás baví

9. 8. – 18.00 – Mestský park. Dychová hudba Nedanovčianka.

BECKOV

Erbové beštie

do 8. 9. – Hrad Beckov. Výstava nadprirodzených bytostí v životnej veľkosti, ktoré sa objavujú na erboch rôznych šľachtických rodov po celej Európe.

Remeslo má zlaté dno

8. – 9. 8. – Hrad Beckov. Pri príležitosti 500. výročia od udelenia trhového práva mestečku Beckov je pripravené podujatie plné hier, ale najmä remesiel.

TREN. TEPLICE

Vlasta Mudríková so svojou heligónkou a kapelou

8. 8. – 15.00 – Kúpeľné námestie. Promenádny koncert.

MYJAVA

Sto rokov futbalu na Myjave

7. 8. – štadión Spartaka Myjava. Program venovaný stému výročiu futbalu na Myjave.

STARÁ TURÁ

Burza kníh a časopisov

7. 8. – 11.00 – 17.00 – Mestská knižnica.

Remeslá našich predkov

7. 8. – 10.00 – 18.00 – Dom kultúry Javorina a Námestie slobody.

DUBNICA N/V

FERLINGHETTI 101

8. 8. – 18.00 – Mestská knižnica. Dielo a osobnosť básnika, intelektuála a anarchistu Ferlinghettiho vám v záhrade mestskej knižnice predstavíme prostredníctvom netradičného medailónu, zloženého z básní, rozhovorov a z iných kratších textov. Hovorené slovo doplní akustická a elektrická gitara.

Hudba z okna

9. 8. – 16.00 – Park J. B. Magina. Reprodukovaná hudba z okien kaštieľa najznámejších autorov klasickej hudby: W. A. Mozart, A. Vivaldi, J.S. Bach, L.V. Beethoven, J. Strauss.

Moštenskí pajtáši

9. 8. – 18.00 – Javisko pred obchodným domom ABC. Veselá heligonkárska kapela, ktorá vás rada zabaví na firemných akciách, svadbách, rodinných oslavách, kultúrnych a hodových podujatiach.