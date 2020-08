REGIONÁLNY FUTBAL: Výsledky predohrávok a Slovnaft Cupu

Počas víkendu sa rozbehol Slovnaft Cup, VI. liga a VII. liga Sever A.

2. aug 2020 o 20:56 Martin Jurčo

SLOVNAFT CUP

Mel.-Lieskové – Tr. Stankovce 2:0 (1:0)

Nedeľou sa prepisovala história futbalu v Melčiciach-Lieskovom, keď sa domáci predstavili v Slovnaft cupe. V derby zápase im bol súperom štvrtoligista z Trenčianskych Stankoviec. Motivácia hráčov na zápas bola veľká, čo preniesli aj do výkonu na ihrisku. Začiatok zápasu bol vyrovnaný. Lepšie držanie lopty bolo na strane favorizovaných hostí, no tí si nevypracovali žiadnu výraznejšiu gólovú šancu. Naopak, domáci mali tri šance, kedy mohli skórovať. Vydarila sa im iba jedna v 40. min, keď sa presadil Suchý. Hostia mali iba jednu šancu, s ktorou si brankár Kopčan poradil. Druhý polčas nastúpili hostia so snahou zvrátiť výsledok a pritlačili súpera.