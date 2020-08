Ladislav Gádoši: Spomalenú ekonomiku kluby dokázali ustáť

Začiatkom augusta sa postupne rozbiehajú futbalové súťaže. O aktualitách v Západoslovenskom futbalovom zväze sme sa porozprávali s predsedom Ladislavom Gádošim.

4. aug 2020 o 7:00 Martin Jurčo

Pandémia koronavírusu vyvolala v radoch klubových funkcionárov množstvo otázok. Bolo pre vás dôležité odpovedať na ich otázky?

Celý svet zasiahla nešťastná situácia, ktorá sa logicky dotkla i amatérskeho futbalu na Slovensku. Počas mimoriadnej situácie sme využívali vymoženosti modernej doby a vďaka počítačom a internetu sme mohli byť všetci v spojení. Nielen pre mňa, ale i pre celé vedenie Západoslovenského futbalového zväzu bolo nesmierne dôležité vecne, jasne a čo najskôr informovať činovníkov, kluby i širokú verejnosť o jednotlivých krokoch. Začali sme poradou všetkých regiónov a tá vyústila až do zrušenia súťažného ročníka 2019/2020. Rozhodnutie sa nerodilo ľahko, ale museli sme myslieť v prvom rade na zdravie ľudí.

Odliv klubov zo súťaží napokon nebol výrazný. Čo vravíte na tento fakt?

Obávali sme sa, že spomalenie ekonomiky sa premietne aj do finančnej kondície klubov. Som rád, že to napokon väčšina dokázala ustáť, ale bez toho, aby sme si navzájom pomáhali v ťažkých časoch, to nepôjde. Poukázať však musím len na prihlásenie sa Gabčíkova o dve ligy nižšie a koniec rezervy trnavského Spartaka. Mrzí ma však úbytok dorasteneckých tímov, preto sme museli zrušiť V. ligu západ. Prihlásili sa iba dva kluby, ktoré boli nakoniec zaradené do V. ligy juh. Ako pozitívum hodnotím doplnenie v žiackej kategórii III. ligy severozápad na 14 účastníkov a rovnako i zvýšený záujem o zaradenie do kategórie prípraviek.

Čo sa bude diať v prípade, že hráč v mužstve bude pozitívne testovaný na koronavírus? Hrozí mužstvu prípadné vylúčenie zo súťaže?

Budeme intenzívne sledovať nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktoré sme rešpektovali i počas mimoriadnej situácie. V dnešných dňoch je veľmi ťažké hovoriť o vylúčení zo súťaže. Pevne verím, že k takému radikálnemu kroku nebudeme musieť pristúpiť. Ak taká situácia nastane, budeme to riešiť v súčinnosti so športovo-technickou komisiou Západoslovenského futbalového zväzu.