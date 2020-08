Spoznajte projekt Trenčín 2026

Trenčín sa chce uchádzať o titul Európske hlavné mesto kultúry.

3. aug 2020 o 0:00

Príďte objaviť projekt #trencin2026! V utorok 4.8. o 15:00 vás pozývame do trenčianskeho Parku M. R. Štefánika na predstavenie mesta Trenčín ako kandidáta na titul Európske hlavné mesto kultúry. Okrem tlačovej konferencie sa môžete tešiť aj na kultúrny program. Radi sa s vami porozprávame, odpovieme na otázky o projekte a výzve a predstavíme aj interaktívnu mapu, ktorá vás prevedie zaujímavými miestami Trenčína.

Ide o jeden z najambicióznejších projektov v oblasti kultúry v Európe a zároveň je to jedna z najznámejších a najdlhšie trvajúcich aktivít Európskej únie.

Každý rok dostanú dve mestá v dvoch štátoch možnosť stať sa Európskym hlavným mestom kultúry (EHMK). V roku 2026 to bude jedno mesto zo Slovenska a jedno z Fínska.

Poďte preto do toho s nami a podieľajte sa na projekte aj s vaším nápadom! Výzvu na predkladanie projektových zámerov a dotazník pre verejnosť nájdete na stránke www.trencin2026.sk. Je to výzva pre všetkých, ktorým záleží na tom, čo sa v meste deje. So svojím projektom sa môžete zapojiť aj vy.

Aj vďaka projektom ľudí, ktorí v meste žijú, a projektom, ktoré pripravuje tím EHMK, sa môže podariť pretvoriť Trenčín na mesto pestrej kultúry. Tá však nie je iba o umeleckom programe. Je to aj pohľad na kvalitu života v meste, na komunity, aktuálne témy, ktoré treba otvárať a riešiť s verejnosťou. Samozrejme, tieto šľachetné ciele sa dajú budovať inovatívnymi riešeniami a kvalitným kultúrnym programom, na ktorom má byť transformácia Trenčína postavená.

O čom je Európske hlavné mesto kultúry?

O posilnení európskej identity a hodnôt, o spoznávaní sa v rámci Európy. Zakladateľkou Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) je herečka a grécka politička Melina Mercouri. Program, ktorý sa vtedy volal Európske mesto kultúry sa začal v roku 1985 a prvým držiteľom titulu boli Atény. V roku 1999 bol program premenovaný na Európske hlavné mesto kultúry a tento názov zostal dodnes.

Výstupom z prvého kola projektu, ktorý sa odovzdáva 15. decembra 2020 komisii Európskeho hlavného mesta kultúry je 60 stranový Bid-Book. V ňom sa predstavuje jednotná myšlienka projektu spolu s celkovou koncepciou programu pre rok 2026. V prípade úspešne napísaného projektu postupuje mesto do druhého kola, v ktorom sa dokument dopĺňa a následne sa zo všetkých kandidátov vyberá víťazné mesto.

Prečo chce byť Trenčín EHMK?

Za posledných 37 rokov práve vďaka tomuto programu dokázali desiatky miest naštartovať a posilniť kultúrnu scénu, svoje komunity, vylepšiť si infraštruktúru, zväčšiť svoj mestský potenciál, výrazne podporiť cestovný ruch a najmä predstaviť svoje plány a vízie ostatným Európanom. Trenčín chce byť ďalším mestom, ktoré vďaka EHMK vyrastie.

(Tím EHMK)