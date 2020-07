FOTO: Starý železničný most čaká obnova

Robotníci začali s odstraňovaním koľajiska, nová úprava má pomôcť cyklistom.

30. júl 2020 o 9:16 Andrej Luprich

TRENČÍN. Lávka na starom železničnom moste v Trenčíne je po otvorení cyklotrasy do Nemšovej vyťažená chodcami a cyklistami.

Vznikajú na nej kolízne situácie, problémy majú najmä neskúsení cyklisti a deti, ktoré na úzkom chodníku do seba ľahko narazia. Mesto začalo minulý týždeň s odstraňovaním starého koľajiska, kde by mal vzniknúť priestor pre cyklistov.

S mostom, ktorý je už v jeho vlastníctve, má veľké plány.

Článok pokračuje pod video reklamou

Cyklisti a chodci na úzkom chodníku

Súvisiaci článok FOTO: Polovica cyklotrasy z Trenčína do Nového Mesta nad Váhom je už hotová Čítajte

Trenčiansky cykloaktivista a organizátor Vrchárskej koruny Trenčianskej Radoslav Tilandy hovorí, že najväčším problémom mosta je len jeden pomerne úzky priestor, ktorým jazdia cyklisti v oboch smeroch a tiež prechádzajú chodci.

„Je to veľmi úzke, tým, že spája dva brehy Váhu, tak je pomerne frekventovaný. Navyše, na druhej strane je nová cyklotrasa, o ktorú je obrovský záujem, počet cyklistov, ktorí prechádzajú mostom, je čím ďalej tým väčší. Je to obrovský problém, keď idú rodinky s deťmi, narážajú do seba,“ povedal Tilandy.