Nová zvonica na hore Butkov pozýva do kamenného chrámu

Minulý rok oslávila cementáreň v Ladcoch svoje 130. narodeniny. Spoločnosť stojí za stovkami stavieb doma i v zahraničí.

29. júl 2020 o 0:00

Osobitným a vzácnym stavebným dielom je premena časti kameňolomu Butkov, z ktorého najstaršia slovenská cementáreň nepretržite ťaží, na najmladšie pútnické miesto na Slovensku.Najnovším stavebným počinom Považskej cementárne v Ladcoch (PCLA) je výstavba Zvonice Jána Pavla II. na hore Butkov. Nová zvonica, ktorej výstavba trvala sedem mesiacov, je vysoká 8 metrov. Zvon váži 280 kg a uliali ho dvaja Michalovia, otec a syn Trvalcovci, zvonári zo Žarnovice.

Pri slávnostnom požehnaní zvonice sa v sobotu 23. mája 2020 prihovoril Anton Barcík, generálny riaditeľ PCLA: „Nie je náhoda, že kamenná monumentálna zvonica k úcte sv. Jána Pavla II. bola postavená práve na tejto hore, z ktorej sa 130 rokov ťaží kameň. Karol Wojtyla ako mladý muž pracoval v kameňolome takmer štyri roky. Tvrdá práca bola iste jednou z jeho príprav na naplnenie poslania, aby zmenil dejiny sveta. Mal rád hory a miloval Slovensko. Takže zvonica je na pravom mieste. Postavená je na Slovensku, na mohutnom skalnom masíve, z ktorého vyžaruje pevnosť a bezpečná opora. Vo vnútri tejto hory tikajú kamenné hodiny nie sekundy a hodiny, ale tisícročia a milióny rokov. Tie hodiny sú pre prichádzajúcich pútnikov lekciou o našej nepatrnosti a dočasnosti,“ uviedol Anton Barcík.

Butkov (zdroj: Radovan Stoklasa)

Požehnanie biskupa

Žilinský diecézny biskup Tomáš Galis pripomenul: „Požehnávame dnes Zvonicu a Zvon Jána Pavla II., ktorý bude oznamovať, že toto je nie obyčajný vrch. Aj tu je miesto, kde Pán nám chce byť zvlášť blízkym. Je to i mariánske miesto. A napokon je to i miesto, kde sa v hojnej miere dáva Božie milosrdenstvo. Nech teda z tohto miesta ideme aj my premenení, lebo môže to byť pre nás aj hora premenenia. A nech nás Pán cestami nášho života, každého jedného tam, kade pôjdeme, sprevádza svojím Svätým duchom.“

Odkaz Jána Pavla II.

Na slávnosti zaznel aj autentický hlas Jána Pavla II. a niekoľko jeho odkazov Slovákom. Na jeden z nich nadviazal vo svojom príhovore aj Anton Barcík: „Po sto rokoch od narodenia Jána Pavla II. bude srdce zvona s jeho menom tu na hore Butkov zvolávať pútnikov. Súčasne bude odbíjať náš čas, ktorý nám je tu na zemi darovaný. Zvon sv. pápeža nás bude v duchu jeho kréda „NEBOJTE SA“ vyzývať, aby sme sa zmenili. Možno aj teraz, v tomto ťažšom období, je naša príležitosť. Keď sa zmeníme osobne a v rodinách, potom môžeme formovať budúcnosť národa a zmeniť spoločnosť.“

Výnimočné sochárske diela

Súčasťou Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na 11. poschodí butkovského kameňolomu je od roku 2013 monumentálny 12-metrový kríž, postupne pribudli pamätníky svätcov Jána Pavla II. a svätej Faustíny, o rok neskôr vyrástla kamenná kaplnka a na prístupovej ceste pribudlo štrnásť zastavení krížovej cesty. Od roku 2018 celý areál symbolicky ochraňujú rozprestreté ruky 9-metrovej sochy Panny Márie, vrcholné sochárske dielo Vladimíra Višvádera. Do areálu si každoročne nachádzajú cestu tisícky pútnikov z celého Slovenska. Ak teda cement z butkovského kameňa spojil Slovensko materiálne, pútnické miesto Butkov spojilo Slovensko duchovne.

Výnimočné podujatia

Na Butkove sa každoročne organizujú dve hlavné celoslovenské púte, v májovom, resp. v augustovom termíne. V tomto výnimočnom roku sa musel program aj tu prispôsobiť protiepidemiologickým opatreniam. V areáli sa už v nedávnej minulosti konali aj iné podujatia, napríklad benefičný koncert špičkových umelcov na podporu detí s mentálnymi a telesnými obmedzeniami.

Vlani počas prvej júnovej nedele sa tu uskutočnil medzinárodný duchovný koncert MUSICA CORDIS, v rámci spolupráce prihraničných krajov Zlínskeho, Trenčianskeho a Nitrianskeho. V duchu odkazu sv. Cyrila a Metoda došlo k prepojeniu štyroch pútnických miest na Slovensku a na Morave: Butkova, Svätého Hostýna, Velehradu a Nitry.

O tri týždne neskôr sa v sanktuáriu zišli členovia Rodiny Nepoškvrnenej zo všetkých slovenských okresov na celoslovenskom stretnutí. V tomto roku sa 11. júla začal nový pravidelný cyklus Sobôt Božieho milosrdenstva - osobitných pobožností aj pre zdravotne postihnutých pútnikov, ktoré budú každú druhú sobotu v mesiaci pokračovať až do októbra 2020.

Pokračovanie výstavby

Výnimočný skalný chrám pod otvoreným nebom stále nie je ukončený. Dostavba Skalného sanktuária na hore Butkov pokračuje rozšírením areálu na sedenie, pokračovaním výstavby kaplniek k verejnej úcte približne stovky svätcov a buduje sa aj sociálna zóna pre pútnikov.

Skalné sanktuárium v najbližších dvoch mesiacoch doplnia ďalšie výnimočné sochárske diela. Pri vstupnej bráne s kamenným reliéfom Michala archanjela pred krížovou cestou to bude kamenné súsošie Svätej rodiny, ktorého autorom je sochár Ján Gejdoš a na konci krížovej cesty pribudne bronzová socha zmŕtvychvstalého Krista, jedinečné dielo sochára Petra Meszároša.

Areál Skalného sanktuária navštevujú tisícky pútnikov nielen zo Slovenska, ale aj spoza hraníc. Stáva sa novým duchovným pilierom Slovenska, kde ľudia zažívajú pokoj a veriaci duchovný dotyk. V novom duchovnom centre – kamennom chráme pod oblohou – si ľudia uvedomujú, že ekonomický rast je síce dôležitý, ale nie je najväčším blahom. Je to turisticky atraktívne miesto, kde ľudia vnímajú krásny svet okolo seba. Miesto, z ktorého ľudia odchádzajú s predsavzatím:„Sem sa ešte vrátim.“

Text: Peter Toman

Foto: archív PCLA