FOTO: Na Trenčianskom hrade osadili včelie úle

Úle osadili mimo hlavných trás, po ktorých sa návštevníci pohybujú, turisti sa tak uštipnutia počas prehliadky báť nemusia.

27. júl 2020 o 9:14 Erik Stopka

TRENČÍN. Na Trenčianskom hrade pribudli úle. Trenčianske múzeum, ktoré hrad spravuje, v spolupráci s včelármi chce týmto spôsobom spropagovať včelárstvo.

Postarajú sa o ne profesionáli

Včelie úle umiestnili v priestore pod čerešňami medzi južným opevnením a treťou bránou. Ide o časť hradného areálu, kam sa návštevník dostane len so sprievodom.

„Je to mimo návštevníckych trás, mimo ich letového koridoru. Ľudia s nimi neprídu do blízkeho styku. Ak si ich budú chcieť pozrieť, tak len z diaľky alebo so sprievodcom, či počas plánovanej prehliadky so včelármi,“ priblížil riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko.

V blízkosti úľov osadia v budúcom mesiaci informačné tabule, v priebehu leta si navyše záujemcovia budú môcť obliecť na seba i ochrannú včelársku kombinézu a ísť sa pozrieť priamo k úľom.