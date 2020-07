Tipy na voľné chvíle (31. týždeň)

Kam vyraziť počas najbližšieho týždňa v Trenčíne, Trenčianskych Tepliciach, Beckove, Myjave, Čachticiach a Dubnici nad Váhom?

28. júl 2020 o 5:30 Erik Stopka

TRENČÍN

Dvadsať rokov darujeme

1. 7. – 31. 8. – Artkino Metro. Výstava Dvadsať rokov darujeme je odrazom dvadsiatich rokov pôsobenia Trenčianskej nadácie a prevedie vás množstvom komunitných projektov, za ktorými sa skrýva ľudský um, nadšenie, obrovské množstvo práce a jeden malý grant od Trenčianskej nadácie.

Kráčaj, chcem sa ťa dotknúť...

6. 7. – 3. 8. – Mestská veža. Mesto Trenčín a autorka Milada Ždrnja pozývajú na výstavu Kráčaj, chcem sa ťa dotknúť..., ktorá prezentuje výber z tvorby autorky.

Trianonská mierová zmluva 1920 a Slovensko

22. 7. – 14. 8. – Posádkový klub. Klub vojenskej histórie protifašistického odboja pripravil výstavu.

Lenka Lukačovičová: (Ne)rozhodujúce okamihy

do 29. 8. – Galéria. Projekt vychádza z autorkiných fotografií, ktoré budú premietané súčasne na troch dia-projektoroch.

Strašidlá v podzemí hradu

do 6. 9. Výstava je ľahko strašidelná a súčasne zábavná a poučná.

Sympózium súčasného šperku

do 13. 9. – Galéria. Výstava prináša reprezentatívny výber diel účastníkov medzinárodných šperkárskych sympózií v Kremnici od roku 1990 po súčasnosť.

Z rozprávky do rozprávky

do 15. 9. – Trenčiansky hrad. Na výstave Z rozprávky do rozprávky budú môcť návštevníci vidieť takmer 100 divadelných bábok, v umeleckom žargóne povedané drevených hercov, a originálnu scénu jednej z inscenácií Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.

Skryté príbehy z múzea

do 15. 9. – Trenčiansky hrad. Výstava sleduje osudy niekoľkých zaujímavých zbierkových predmetov a dokumentuje cestu, akou sa do múzea predmety dostávajú.

Duch pána Váhu a Tatier ožíva

31. 7. – 19.00 – 0.00 – Trenčiansky hrad. Môžete sa tešiť na nočnú strašidelnú prehliadku v podobe divadelných scénok.

Honkong, Kambodža, Vietnam

1. 8. – 15.00 – Kaviareň Na Ceste. Cestovateľská prednáška Antónie Dvoranovej – Honkong, Kambodža, Vietnam.

Deň rodiny – piknik

2. 8. – 15.30 – 20.00 – Park M. R. Štefánika. Od 15:30 hod. divadelné predstavenie Robin Hood, koncert malinyJAM, Juraja Holodu, Aurélius Q.

NOVÉ MESTO N/V

Nové Mesto nad Váhom v praveku

do 31. 7. – Podjavorinské múzeum.

Premeny

30. 7. – 19.00 – námestie pri fontáne. Koncert.

Bodovanka

2. 8. – 17.00 – Park J. M. Hurbana. Koncert.

TREN. TEPLICE

Výstava knižných ilustrácií trenčianskoteplických výtvarníčok

do 31. 7. – Spojovací most Kúpeľný hotel Pax – LD Sina. Milada Mercellová – Veronika Guzoňová.

Duavente

1. 8. – 19.00 – Kúpeľné námestie. Koncert akordeónového orchestra.

BECKOV

Erbové beštie

do 8. 9. – Hrad Beckov. Výstava nadprirodzených bytostí v životnej veľkosti, ktoré sa objavujú na erboch rôznych šľachtických rodov po celej Európe.

Assasíni na Beckove

1. – 2. 8. – Hrad Beckov. Akrobatické vystúpenia plné dynamiky. Celkom nová nacvičená choreografia. Workshopy parkour a freerunning.

MYJAVA

Dožinky v Turej Lúke

1. – 2. 8. – Myjava – Turá Lúka. Poďakovanie za úrodu.

Deň Turej Lúky

2. 8. – 13.00 – 19.00 – Turá Lúka – Padelky. 440. výročie založenia obce.

DUBNICA N/V

Nina Kohoutová

1. 8. – 19.00 – Park J. B. Magina. Nina je mladá 17-ročná hudobníčka, ktorá vo svojej tvorbe považuje za absolútnu prioritu jednu vec, a tou je emócia.

V takej nálade sa nesú aj jej koncerty – sú plné citu, ľudskej zraniteľnosti a nahoty.

Zajko Lajko – Divadlo Žihadlo

2. 8. – 17.00 – Park J. B. Magina. Divadlo Žihadlo je hviezdička na nebi divadiel pre deti. Pod svojou strechou skrýva 14 rozprávok, niekoľko bábok a principála, herca, scenáristu, pesničkára Vlada Zeteka a jeho kamarátov.

ČACHTICE

Stredoveké dni na Čachtickom hrade

1. 8. - 2. 8. - Čachtický hrad. Stredoveká atmosféra, stredoveká hudba, súboje, súťaže.