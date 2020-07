Novou kuchyňou a práčovňou sa myjavská nemocnica bude pýšiť už koncom leta

Trenčiansky samosprávny kraj zo svojho rozpočtu investuje do modernizácie stravovacej prevádzky, kuchyne, práčovne a strechy približne 2,5 mil. eur.

27. júl 2020 o 0:00

Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne, vrátane opravy strechy, začala v najmenšej župnej nemocnici vo februári tohto roku. Pod posun termínu dokončenia prác sa podpísala pandémia koronavírusu aj neočakávané práce naviac.

V priestoroch kuchyne, práčovne i budúceho archívu a skladov aktuálne prebiehajú búracie a sanačné práce.

Dokončené sú nosné vrstvy podláh, strecha, plynoinštalácia, odkvapový systém, prekládka dažďovej a splaškovej kanalizácie či sadrokartónové priečky. Momentálne sa realizujú obklady a dlažby v práčovni.

„Na tejto stavbe bolo vykonaných veľa prác naviac. Teší ma však, že zhotoviteľ deklaroval jej odovzdanie do 31. augusta 2020, a to aj so zabudovanou technológiou práčovne. Pevne verím, že jedáleň, kuchyňa i práčovňa začnú fungovať už v septembri,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

