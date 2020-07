K Vážskej cyklomagistrále chcú pripojiť Beckov a Čachtice

Začala výstavba 21-kilometrového úseku cyklotrasy medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom.

23. júl 2020 o 6:55 Andrej Luprich

TRENČÍN. Viac ako štyri milióny eur bude stáť výstavba 21-kilometrového úseku cyklotrasy medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom. S jej výstavbou začali začiatkom júla.

Je súčasťou takmer sto kilometrov dlhej Vážskej cyklomagistrály, ktorá prepojí Trnavský, Trenčiansky a Žilinský kraj.

S 21 kilometrami bude najdlhším úsekom cyklomagistrály, podľa zmluvy by ho mali dokončiť o sedem mesiacov.

Podľa trenčianskeho župana Jaroslava Bašku bude samotné dokončenie závisieť najmä od počasia v jesenných mesiacov. „Ak sa nám to nepodarí urobiť teraz do konca tohto roka, tak potom to slávnostné otvoríme na budúci rok,“ povedal.

Rôzne dĺžky, rôzne ceny

Úsek cyklotrasy medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom povedie najmä popri Biskupickom kanáli po obslužnej komunikácii Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Výstavba nadväzuje na prvý úsek Vážskej cyklotrasy, ktorý vedie od obce Horná Streda po Nové Mesto nad Váhom. Kým prvý, 13 kilometrový úsek cyklotrasy financovaný trenčianskou župou stál 3,7 milióna eur, druhý, 21-kilometrový by mal stáť 4,6 milióna eur.

Peniaze naň pôjdu z eurofondov, župa prispeje piatimi percentami. Podľa Bašku je cena za kilometer druhého úseku nižšia, pretože na viac ako polovici trasy je už existujúce podložie, na ktoré sa len položia dve vrstvy asfaltu.

„Tá prvá časť, z Hornej Stredy do Nového Mesta nad Váhom, bola úplne nová konštrukcia,“ dodal trenčiansky župan.

Prvý úsek medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom otvorili v máji pred dvoma rokmi. Podľa primátora Nového Mesta nad Váhom Jozefa Trstenského si jej existenciu pochvaľuje množstvo ľudí.

„Môžu tam stráviť celý deň so svojou rodinou a cítiť sa bezpečne. Je to pozitívne pre všetkých, ktorí majú radi šport a trávia voľný čas v prírode,“ povedal primátor.

Podobný efekt očakáva aj od prepojenia Nového Mesta nad Váhom s Trenčínom, pričom do budúcna by sa na túto cyklotrasu mohli napojiť aj menšie, lokálne cyklochodníky.

„V blízkosti týchto miest je viacero kultúrnych pamiatok, ako je Beckov alebo Čachtický hrad. Bol by som rád, keby sme sa z tejto cyklotrasy mohli dostať aj na tieto hrady. Majú svoju históriu a môžu byť z hľadiska turistiky veľmi zaujímavé,“ dodal Trstenský.

Pri cyklotrase by zároveň mohli vzniknúť rôzne miesta pre športovanie, detské ihriská alebo relax.

Chcú spojiť Beckov aj Čachtice

Starosta Beckova Daniel Hladký vníma plány prepojiť obec s Vážskou cyklomagistrálou pozitívne. S primátorom Nového Mesta nad Váhom už absolvovali na túto tému niekoľko stretnutí.

„Chceme umožniť turistom, ktorí idú z Nového Mesta nad Váhom, zo Zelenej vody prísť bezpečne do Beckova, na hrad,“ povedal Hladký.

Cyklotrasu by zároveň mohli využiť aj obyvatelia obce, ktorí dochádzajú za prácou do priemyselnej zóny Beckov – Rakoľuby – Kočovce, poskytuje množstvo pracovných príležitostí.

„Je to bezpečnejšie a prijateľnejšie riešenie, ako jazdiť bicyklami po hlavnej ceste. Pokiaľ mám informáciu, je snaha pokračovať s cyklotrasou aj z Nového Mesta smerom na Čachtický hrad, čo by bola absolútne dokonalá záležitosť. Spolupráca hradov Beckova a Čachtíc je už teraz na vysokej úrovni,“ dodal starosta.