V Brezovej p. Br. sprístupnili výstavu Štefánik a tí, čo ho nasledoval

21. júl 2020 o 6:41 TASR

BREZOVÁ POD BRADLOM. Historický ústav Slovenskej akadémie vied, mesto Brezová pod Bradlom, občianske združenie Osobnosti Pod Bradlom a Múzeum Dušana S. Jurkoviča pri príležitosti 140. výročia narodenia M. R. Štefánika sprístupnili panelovú výstavu Milan Rastislav Štefánik a tí, čo ho nasledovali.

Cieľom výstavy je zachytiť diplomatický život Štefánika s dôrazom na aktivity v Spojených štátoch amerických a jeho cestu do USA v lete v roku 1917.

"Do Zámoria cestoval na francúzsky pas a jeho oficiálnym cieľom bolo získať zahraničných Slovákov a Čechov do západnej zahraničnej armády. Druhou, diplomaticko-politickou misiou bolo, aby krajanov v Amerike získal pre myšlienku spoločného štátu Čechov a Slovákov," uviedol autor výstavy Slavomír Michálek.

Štefánik sa v USA stretol s ministrom zahraničných vecí USA.

"Od neho získal povolenie na nábor Čechov a Slovákov do západnej armády. Bolo to však so zásadnou podmienkou, že mohol verbovať iba tých, ktorí nespadali pod americkú brannú povinnosť. Aj preto sa mu podarilo naverbovať celkovo 2300 vojakov, ktorí prišli na jeseň do Európy. Treba však poznamenať, že až 41.000 Čechov a Slovákov bojovalo v americkom vojsku," doplnil autor výstavy.

Úspech počas svojej návštevy v Amerike dosiahol Štefánik v tom, že dokázal krajanov zjednotiť pre myšlienku spoločného štátu Čechov a Slovákov.

"Praktický celá krajanská komunita sa prihlásila k myšlienke spoločného štátu. V júli 2017 rokoval s 22 najvyššími krajanskými predstaviteľmi katolíckej cirkvi a dokázal aj ich presvedčiť pre podporu vzniku Československa," uviedol Michálek.

Okrem Štefánika je na výstave predstavených šesť osobností z radov Slovákov - Štefan Osuský, Vladimír Svetozár Hurban, Juraj Slávik, Vladimír Martin Palica, Ivan Krno a Ján Papánek, ktorí pôsobili v československej diplomacii a nadviazali na prácu Štefánika.

"Pred rokom 1918 sa dá ťažko hovoriť o slovenskej inteligencii, keďže počas Rakúsko-Uhorska bol národ pomerne zdecimovaný. Napriek tomu táto úzka skupina slovenských politikov dokázala zohrať významnú úlohu v kreovaní samostatného Československa," informoval Michálek.

Výstava bude sprístupnená v Múzeu Dušana S. Jurkoviča do 23. augusta a podľa slov autora výstavy snahou je, aby sa postupne predstavila vo viacerých slovenských mestách.