Počas pandémie som začal dokladať tovar v potravinách, hovorí známy mím Vlado Kulíšek

Známy Trenčan dodnes brigáduje.

25. júl 2020 o 5:40 Erik Stopka

Jednou z najvýraznejších postáv pantomímy na Slovensku je Vlado Kulíšek. I keď sa narodil v Plzni českému otcovi a ruskej mame, jeho domovom je už desiatky rokov Trenčín.

Ako organizátor či spoluorganizátor je spojený s viacerými kultúrnymi a hudobnými podujatiami v krajskom meste. Samotnej pantomíme sa venuje od 80. rokov minulého storočia, profesionálne od roku 1991. Známy Trenčan medituje a behá, čo ho podľa vlastných slov udržuje v psychickej i fyzickej pohode aj v jeho 60-tke.

Pri príležitosti jeho okrúhlych narodenín sme sa porozprávali o uplynulých mesiacoch i rokoch.

Šesťdesiatka je pre mnohých životným míľnikom, ako je to vo vašom prípade?

Veľmi si ju nepripúšťam, znie hrozivo (úsmev), no zamyslel som sa a uvedomil si, že vek je len číslo, čo v mojom prípade platí dvojnásobne. Veď aj najznámejší slovenský mím Milan Sládek má vyše 80 rokov a stále hrá, ja som relatívne mladík a cítim sa psychicky i fyzicky v pohode. Takže pokiaľ ma to bude baviť a napĺňať, dovtedy to budem robiť.

Uplynulé mesiace vám asi priniesli nejednu vrásku. Ako pandémia zasiahla váš pracovný život?

Bolo to celkom kruté. 8. marca som hral posledné predstavenie v Rakúsku a vzápätí sa všetko zatvorilo. Pre mňa to znamenalo príjem na úrovni nula eur,