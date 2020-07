Tipy na voľné chvíle (30. týždeň)

Kam vyraziť počas najbližšieho týždňa v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom, Trenčianskych Tepliciach, Beckove, Bánovciach nad Bebravou, Dubnici nad Váhom a Novej Dubnici?

22. júl 2020 o 5:35 Erik Stopka

TRENČÍN

Dvadsať rokov darujeme

1. 7. – 31. 8. – Artkino Metro. Výstava Dvadsať rokov darujeme je odrazom dvadsiatich rokov pôsobenia Trenčianskej nadácie a prevedie vás množstvom komunitných projektov, za ktorými sa skrýva ľudský um, nadšenie, obrovské množstvo práce a jeden malý grant od Trenčianskej nadácie.

Kráčaj, chcem sa ťa dotknúť...

6. 7. – 3. 8. – Mestská veža. Mesto Trenčín a autorka Milada Ždrnja pozývajú na výstavu Kráčaj, chcem sa ťa dotknúť..., ktorá prezentuje výber z tvorby autorky.

Trianonská mierová zmluva 1920 a Slovensko

22. 7. – 14. 8. – Posádkový klub. Klub vojenskej histórie protifašistického odboja pripravil výstavu.

Kristína Mésároš a jej tajomné krajiny

do 26. 7. – Nová Vlna. Občianske združenie Nová Vlna vás pozýva na výstavu súčasnej slovenskej výtvarníčky Kristíny Mésároš.

Lenka Lukačovičová: (Ne)rozhodujúce okamihy

do 29. 8. – Galéria. Projekt vychádza z autorkiných fotografií, ktoré budú premietané súčasne na troch dia-projektoroch.

Strašidlá v podzemí hradu

do 6. 9. Výstava je ľahko strašidelná a súčasne zábavná a poučná.

Sympózium súčasného šperku

do 13. 9. – Galéria. Výstava prináša reprezentatívny výber diel účastníkov medzinárodných šperkárskych sympózií v Kremnici od roku 1990 po súčasnosť.

Z rozprávky do rozprávky

do 15. 9. – Trenčiansky hrad. Na výstave Z rozprávky do rozprávky budú môcť návštevníci vidieť takmer 100 divadelných bábok, v umeleckom žargóne povedané drevených hercov, a originálnu scénu jednej z inscenácií Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.

Skryté príbehy z múzea

do 15. 9. – Trenčiansky hrad. Výstava sleduje osudy niekoľkých zaujímavých zbierkových predmetov a dokumentuje cestu, akou sa do múzea predmety dostávajú.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Nové Mesto nad Váhom v praveku

do 31. 7. – Podjavorinské múzeum.

Trenčianska 12

26. 7. – 17.00 – Park J. M. Hurbana. Dychová hudba.

Kapela MsKS

23. 7. – 19.00 – nádvorie Galérie kresleného humoru. Koncert bude spojený s vernisážou Súčasné dni očami karikaturistov.

TRENČIANSKE TEPLICE

Výstava knižných ilustrácií trenčianskoteplických výtvarníčok

do 31. 7. – Spojovací most Kúpeľný hotel Pax – LD Sina. Milada Mercellová – Veronika Guzoňová.

Slovak food truck fest

22. – 26. 7. – Kúpeľné námestie. Festival jedla a program.

BECKOV

Erbové beštie

do 8. 9. – Hrad Beckov. Výstava nadprirodzených bytostí v životnej veľkosti, ktoré sa objavujú na erboch rôznych šľachtických rodov po celej Európe.

O čom hradné múry šepocú

24. – 25.7. – Hrad Beckov. Zistíte, či medzi múrmi hradu okrem panstva a služobníctva prebývali aj kardinálne hriechy a kto všetko im mohol podľahnúť.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Bánovský rock-pop

26. 7. – 18.00 – areál ZUŠ DK. Staršie aj novšie hity Starých známych.

DUBNICA NAD VÁHOM

HS VEGA

26. 7. – 18.00 – Javisko pred obchodným domom ABC. Už 14 rokov na našej hudobnej scéne úspešne vystupuje skupina VEGA. Tvorí ju skupina troch nadšencov, ktorých zblížila láska k hudbe. Vo svojom repertoári má veľa ľudových a zľudovelých piesní, ale venuje sa hlavne reprodukcii vlastných skladieb, zameraných pre strednú a staršiu generáciu.

NOVÁ DUBNICA

Tanečný večer

26. 7. od 17.00. Parčík pri Kultúrnej besede. Vystúpi skvelý saxafonista a spevák Pavol Gubačka. Vypočuť si môžete ľudové aj moderné piesne.