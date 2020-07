FOTO: Novodubnických skautov inšpirovali Foglarovi Chlapci od Bobrej rieky

Lovenie 13 bobríkov bolo hlavnou témou týždňového letného skautského tábora novodubnického 62. skautského zboru Strelka v Kubrici pri Trenčíne.

18. júl 2020 o 17:04 TASR

TRENČÍN. Lovenie 13 bobríkov bolo hlavnou témou týždňového (11. – 18. 7.) letného skautského tábora novodubnického 62. skautského zboru Strelka v Kubrici pri Trenčíne. Inšpiráciou na plnenie úloh bola kniha Jaroslava Foglara Chlapci od Bobrej rieky.

Podľa vedúceho tábora Juraja Horníka (Akela) v súvislosti s pandemickou situáciou padlo rozhodnutie tábor usporiadať až mesiac pred samotnou akciou. „S organizáciou táborov máme skúsenosti, otázkou skôr bolo, či áno alebo nie. Dlho sme čakali na inštrukcie zo Slovenského skautingu, ako a či vôbec tábor zorganizovať. Napokon sme sa rozhodli, že áno. Táboríme v oklieštenej zostave, je tu 15 detí a štyria vedúci,“ priblížil Horník.

Ako dodal, hlavnou úlohou skautského tábora je naučiť deti samostatnosti. Naučiť ich pripravovať stravu, stavať táborové stavby, zakladať táborák, pomáhať pri všetkých činnostiach. Deti sa zdokonalili v zdravovede a v ručných prácach.

„Skauting je služba a v duchu tohto hesla oplácam deťom to, čo dali skautskí vedúci mne, keď som bol malým skautom. Dáva mi to zmysel a vnútorné uspokojenie, i keď je to veľká dávka zodpovednosti. Keď však vidím, že deti sú na zdravom vzduchu a naučia sa niečo nové, je to pre mňa zadosťučinenie,“ zdôraznil skautský vedúci.

Atmosféru skautského tábora si pochvaľoval aj jeden z jeho účastníkov Peter Šagát. „Je to tu skvelé, pestrý program, dobré jedlo a výborná partia. Rozdelení sme do skupín, ktoré držia spolu. Naučil som sa viazať uzly, robiť rôzne typy ohňov,“ povedal Šagát.

Pre ďalšieho účastníka Michala Horníka bol tohtoročný tábor prelomovým, pripravoval sa na skúšky, po ktorých by sa z vĺčaťa mal stať skautom. „Večer bude táborák, kde po zložení skúšky budem skladať skautský sľub,“ doplnil skautský adept, ktorého počas tábora najviac bavila streľba z luku a zo vzduchovky, ale i lovenie bobríkov.