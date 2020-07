Siedma liga je pre mesto ako Stará Turá málo, hovorí Durec

Po dvoch rokoch sa vrátil do materského klubu a chce s ním vykopať vyššiu súťaž. Filip Durec sa snaží do kabíny priniesť lepšiu disciplínu a fyzickú pripravenosť.

18. júl 2020 o 11:27 Martin Jurčo

STARÁ TURÁ. Futbalovo vyrastal v Starej Turej. Okrem niekoľkých sezón počas štúdia v Chrenovej hrával do 30 rokov v MFK. Po záujme zo strany Igora Gúčika sa presunul do divízneho Strání (4. liga). V uplynulom ročníku obliekal dres Velkej nad Veličkou, no pre pandémiu koronavírusu sa vrátil domov.

„Mám tridsaťdva rokov. Nič si nepotrebujem dokazovať. Pôsobenie v zahraničí bola dobrá skúsenosť. Teraz sa venujem futbalu v Starej Turej,“ povedal na úvod Filip Durec.

Napísali sme

Napísali sme McCormack bol pre Duklu prioritou. Bude Kanaďan pôsobiť v Trenčíne? Čítajte

Podľa našich informácií trénujete mužov Starej Turej, no nemáte trénerské vzdelanie. Ako to s vami je?

Článok pokračuje pod video reklamou

Presne tak. Nemám odbornú kvalifikáciu. Vedenie klubu mi už povedalo, že ma v dohľadnej dobe pošle na potrebné kurzy. Nikdy som nemal ambície stať sa koučom. Skôr som sa chcel venovať fyzickej príprave, ktorú považujem za veľmi dôležitú.

Dá sa povedať, že som poverený trénovaním mužstva a zároveň budem aj hrať. Oficiálne však na zápisoch o stretnutí nemôžem byť vedený ako tréner.

Napísali sme

Napísali sme Poznáme žreb 1. kola Slovnaft Cupu. Nováčik piatej ligy privíta skúseného štvrtoligistu Čítajte

Na čo ste kládli v tréningovom procese najväčší dôraz?

Práve na spomínanú fyzickú prípravu. Chlapcov sa snažím dostať do lepšej kondície. Futbal hrať vedia. Čo som mal možnosť vidieť ich zápasy v uplynulej sezóne, práve na tomto aspekte zlyhávali. A ďalším bola mentálna stránka. Nechali sa súperom vyprovokovať.

S tréningami sme začali hneď, ako nám to povolili nariadenia vlády. Samozrejme, dodržiavali sme potrebné hygienické predpisy.

Aké sú ciele MFK pred novým ročníkom, ktorý sa začne v auguste?