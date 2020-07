Radnica zabezpečí dezinfekciu priestorov, opatrenia sprísňuje aj nemocnica

Mestský úrad opätovne zabezpečí dezinfekciu spoločných priestorov bytových domov a verejných plôch, ako sú zastávky, lavičky či nádoby na odpad.

15. júl 2020 o 16:23 TASR, Andrej Luprich

Opatrenie súvisí s nárastom počtu prípadov ochorenia COVID-19 v regióne. Rozhodol o tom krízový štáb mesta, informovala o tom v stredu na oficiálnej stránke mesta bánovská radnica.

Samospráva Bánoviec nad Bebravou v tejto súvislosti vyzvala obyvateľov, aby naďalej dodržiavali všetky platné hygienické a protiepidemické opatrenia.

"Odporúčame nosenie rúšok aj na verejných priestranstvách, používanie hygienických rukavíc pri nákupoch a dezinfekcie rúk, dodržiavanie bezpečných odstupov," uviedla bánovská radnica.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín podľa nej eviduje zdroje nákazy, komunikuje s osobami s potvrdeným ochorením, aktívne hľadá ďalšie kontakty a zabezpečuje preventívne testovanie týchto osôb.

Vzhľadom na zhoršenie regionálnej epidemiologickej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19 v Bánovciach nad Bebravou, Nemocnica AGEL Bánovce opätovne sprísnila režim a prijala opatrenia, na zamedzenie šírenia koronavírusu a kvôli ochrane pacientov aj zamestnancov nemocnice.

Nové opatrenia v nemocnici

V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou v trenčianskom regióne dochádza ku zmene organizácie pri vstupe do bánovskej nemocnice.

Pri hlavnom vchode je znovu realizované triedenie pacientov, a to v pracovné dni v čase od 06.00 hod do 16.00 hod. Zamestnanci nemocnice pre všetkých, ktorí do nemocnice prichádzajú, zabezpečia dezinfekciu rúk a skontrolujú použitie rúšok v súlade s odporučením Úradu verejného zdravotníctva

,,Zisťovanie anamnestických údajov a prehlásenie pacienta, alebo tretej osoby v súvislosti s COVID-19 je v kompetencii jednotlivých našich oddelení a ambulancií. Zápis informácie ku COVID-19 pacienta aj jeho sprievodu do príslušnej zdravotnej dokumentácie je povinný,“ uviedla riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.

Od stredy zároveň opätovne platí až do odvolania prísny zákaz návštev na lôžkových oddeleniach.

,,Všetkých pacientov, ktorí prichádzajú na naše ambulancie, žiadame o dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení, o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou. V prípade pozitívnej epidemiologickej anamnézy je nutné bezodkladne kontaktovať RÚVZ Trenčín,“ dodala riaditeľka Mina Bobocká.