Trenčín si Európsku ligu nezahrá, v Trnave prehral rozdielom triedy

AS Trenčín svoje šance nepremenil a inkasovali trikrát.

14. júl 2020 o 22:06 TASR

Spartak Trnava - AS Trenčín 3:0 (1:0)

Góly: 42. Vukojevič, 83. Saymon, 87. Sobczyk, ŽK: Sobczyk - Roguljič. Rozhodovali: Kružliak - Hancko, Pozor, 2737 divákov.

Trnava postúpila do finále play off

Trnava: Rusov - Turňa, Izuchukwu, Moenza - Tzandaris, Benovič (79. Horvát) - Saymon, Gamboš, Vukojevič (66. Sobczyk), Yao - Bamidele Isa (69. Tešija)

Trenčín: Šemrinec - Šulek, Kapuadi, Križan, Ligeon - Roguljič (83. Depetris), El Mahdioui, Kadák (64. Zubairu) - Bukari, Čatakovič, van Kessel (72. Ghali)

Na trnavskom štadióne sa hral od začiatku obojstranne útočný futbal s viacerými nebezpečnými strelami. Už v 3. minúte zakončenie Vukojeviča zneškodnil pekne Šemrinec. V prvej štvrťhodine stojí za zmienku ešte strela Roguljiča, ktorú kryl Rusov a na opačnej strane vyrazil strelu Gamboša trenčiansky brankár na roh. Nebezpečný moment sa odohral v 20. minúte, keď Bukari z diaľky prekvapil Rusova, ten na poslednú chvíľu zabránil lopte vniknúť do trnavskej brány a vzápätí van Kessel opečiatkoval z uhla pravú žrď. Ďalšiu príležitosť mali hostia v 28. minúte, keď po zaváhaní trnavskej obrany Čatakovič zblízka netrafil v stopercentnej šanci bránu. Potom mali dve dobré príležitosti domáci, keď najskôr bombu Yaa vyboxoval Šemrinec a o chvíľu po rohu Benovič prestrelil. V 42. minúte vyšla domácim ukážková akcia, loptu z pravej strany poslal do šestnástky Saymon a nabiehajúci Vukojevič nezadržateľne skóroval.

Druhý polčas sa Trenčania snažili uzavrieť domácich na ich polovicu, čo sa im v niektorých fázach aj darilo. No centrované lopty do šestnástky s prehľadom likvidoval Rusov. Domáci mali dve šance do 60. minúty, keď najskôr Yao z diaľky natiahol Šemrinca a neskôr na prihrávku Yaa nedočiahol Vukojevič. Trenčania mali ideálnu príležitosť na vyrovnanie v 72. minúte, ale striedajúci Zubairu zblízka prestrelil trnavskú bránu. V záverečnej desaťminútovke sa domáci diváci dočkali ešte dvoch pekných gólov, keď najskôr dostal ideálnu prihrávku do šestnástky Saymon a prízemnou strelou k ľavej tyčke nedal Šemrincovi šancu. O štyri minúte neskôr po vypracovanej akcii domácich Sobczyk uzavrel na konečných 3:0 a spečatil postup "andelov" do piatkového finále play off proti Ružomberku.