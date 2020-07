Horná Streda: Pitná voda v škole stále netečie, hygiena zvažuje sankcie

Deti v Materskej a základnej škole v Hornej Strede stále nemajú prístup k tečúcej pitnej vode. Hygienici pritom ešte v septembri minulého roka nariadili, aby prístup k vode zabezpečila do konca školského roka.

14. júl 2020 o 16:56 Andrej Luprich

HORNÁ STREDA. Takmer dvesto detí v Materskej a základnej škole v Hornej Strede stále nemá prístup k tečúcej pitnej vode.

Trenčianska hygiena pritom ešte v septembri minulého roka nariadila obci, aby prístup k vode zabezpečila do konca školského roka.

Ani za desať mesiacov sa to nepodarilo. Starosta hovorí, že za to môžu poslanci a koronakríza, poslanci to odmietajú. Hygiena tvrdí, že obec ich o aktuálnej situácii neinformovala a zvažuje sankčný postih.