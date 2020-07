Letná hra Štúr Túr naviguje milovníkov turistiky do desiatky zaujímavých miest v kraji

Až do 15. septembra budú môcť milovníci prírody, histórie a turistiky súťažiť v letnej turisticko-poznávacej hre Štúr Túr z dielne Krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región.

17. júl 2020 o 7:00 SITA

TRENČÍN. Organizátori súťaž spojili s menom a odkazom slovenského literáta a buditeľa Ľudovíta Štúra, ktorý bol aj vášnivým cestovateľom. Do žrebovania o rodinný welness pobyt a ďalšie ceny bude zaradený každý, kto fotograficky zdokumentuje návštevu vybraných desiatich turisticky zaujímavých miest v Trenčianskom kraji.

Napísali sme

Napísali sme Súd zamietol žalobu diaľničiarov. Most obec nemusí prevziať Čítajte



"Trenčiansky kraj je plný lákadiel, vedel o tom aj Ľudovít Štúr a my sme sa inšpirovali jeho potulkami po našom kraji. Do letnej hry Štúr Túr sa môže zapojiť každý, kto plánuje zozbierať plný batoh nových nezabudnuteľných zážitkov. V priebehu dvoch mesiacov zdolajú účastníci hry 10 pamiatok, vrcholov či dominánt v kraji," poznamenala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región Eva Frývaldská.



Každý zaregistrovaný účastník dostane multifunkčnú šatku, ktorú mu krajská organizácia zašle na adresu. "Šatka je zaujímavá tým, že obsahuje aj grafické návrhy všetkých desiatich miest, ktoré majú účastníci navštíviť. Má aj známe štúrovské logo, fúzy a bradu, typickú črtu Ľudovíta Štúra. Všetci účastníci tak symbolicky prevedú Štúra po zaujímavých miestach," uviedol predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región Juraj Gerlici.

Napísali sme

Napísali sme Hasiči zachraňovali takmer štyristo ľudí Čítajte



V zozname desiatky turistických lákadiel sú napríklad Považský, Beckovský, Čachtický a Uhrovecký hrad, vyhliadky a rozhľadne v Trenčíne či Dohňanoch, ale aj rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci. "Na vybraných miestach sa účastník hry so šatkou odfotí, fotografie z desiatich zaujímavých lokalít zašle do Krajskej organizácie cestovného ruchu, a tak bude zaradený do žrebovania o ceny," doplnila Frývaldská s tým, že registrovať do súťaže sa možno od 15. do 31. júla elektronicky na e-mailovej adrese info@trencinregion.sk.