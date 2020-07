Tipy na voľné chvíle (29. týždeň)

Kam vyraziť počas najbližšieho týždňa v Trenčíne, Trenčianskych Tepliciach, Novom Meste nad Váhom, Beckove a Dubnici nad Váhom?

14. júl 2020 o 5:00 Erik Stopka

TRENČÍN

Aby vône pomáhali

18. 7. – 15.00 – Kaviareň Na Ceste. Prednáška Evy Dušičkovej – Aby vône pomáhali.

Tajomný hrad na Považí

18. 7. – 20.00 – 23.00 – Trenčiansky hrad. Nočná prehliadka hradu.

Dvadsať rokov darujeme

1. 7. – 31. 8. – Artkino Metro. Výstava Dvadsať rokov darujeme je odrazom dvadsiatich rokov pôsobenia Trenčianskej nadácie a prevedie vás množstvom komunitných projektov, za ktorými sa skrýva ľudský um, nadšenie, obrovské množstvo práce a jeden malý grant od Trenčianskej nadácie. Výstava je tiež poďakovaním ľuďom, ktorí stáli pri zrode nadácie a ľuďom, ktorých na fotografiách nájdete a ktorí aj ich prostredníctvom roz-právajú svoj príbeh.

Kráčaj, chcem sa ťa dotknúť...

6. 7. – 3. 8. – Mestská veža. Mesto Trenčín a autorka Milada Ždrnja pozývajú na výstavu Kráčaj, chcem sa ťa dotknúť..., ktorá prezentuje výber z tvorby autorky.

Milan Rastislav Štefánik a tí čo ho nasledovali

do 20. 7. – Posádkový klub. Výstava.

Kristína Mésároš a jej tajomné krajiny

do 26. 7. – Nová Vlna. Občianske združenie Nová Vlna vás pozýva na výstavu súčasnej slovenskej výtvarníčky Kristíny Mésároš.

Lenka Lukačovičová: (Ne)rozhodujúce okamihy

do 29. 8. – Galéria. Projekt vychádza z autorkiných fotografií, ktoré budú premietané súčasne na troch dia-projektoroch.

Strašidlá v podzemí hradu

do 6. 9. Výstava je ľahko strašidelná a súčasne zábavná a poučná. Je určená pre rodiny s deťmi a širokú verejnosť. Kolekciu magických strašidiel zastupujú figuríny, pričom každá má svoje meno a každá je pre návštevníka niečím atraktívna.

Sympózium súčasného šperku

do 13. 9. – Galéria. Výstava prináša reprezentatívny výber diel účastníkov medzinárodných šperkárskych sympózií v Kremnici od roku 1990 po súčasnosť.

Z rozprávky do rozprávky

do 15. 9. – Trenčiansky hrad. Na výstave Z rozprávky do rozprávky budú môcť návštevníci vidieť takmer 100 divadelných bábok, v umeleckom žargóne povedané drevených hercov, a originálnu scénu jednej z inscenácií Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.

Skryté príbehy z múzea

do 15. 9. – Trenčiansky hrad. Výstava sleduje osudy niekoľkých zaujímavých zbierkových predmetov a dokumentuje cestu, akou sa do múzea predmety dostávajú.

Nové Mesto nad Váhom v praveku

do 31. 7. – Podjavorinské múzeum.

TREN. TEPLICE

Vatra zvrchovanosti s programom

19. 7. – 17.00 – Amfiteáter ZŠ A. Bagara. S ľudovou hudbou.

Výstava knižných ilustrácií trenčianskoteplických výtvarníčok

do 31. 7. – Spojovací most Kúpeľný hotel Pax – LD Sina. Milada Mercellová – Veronika Guzoňová.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Známe hity trochu inak

19. 7. – 18.30 – Areál MsKS. V podaní kapely Whisky.

BECKOV

Erbové beštie

do 8. 9. – Hrad Beckov. Výstava nadprirodzených bytostí v životnej veľkosti, ktoré sa objavujú na erboch rôznych šľachtických rodov po celej Európe.

DUBNICA NAD VÁHOM 

Small Things

18. 7. – 19.00 – Park J. B. Magina. Small things je mladá akustická kapela v zložení Matúš Oravec, Matej Ochodnícky a Deborah Kubrická, ktorá popri tom ako prerába piesne na akustické covery, tvorí aj vlastnú hudbu v akusticko-melancho-lickom štýle.

Hudba z okna

19. 7. – 16.00 – Park J. B. Magina. Reprodukovaná hudba z okien kaštieľa najznámejších autorov klasickej hudby: W. A. Mozart, A. Vivaldi, J. S. Bach, L. V. Beethoven, J. Strauss