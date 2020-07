Trenčianska radnica získala cez 150-tisíc eur na ďalšiu cyklotrasu

V krajskom meste pribudnú ďalšie metre cyklotrás.

13. júl 2020 o 9:20 SITA

TRENČÍN. Mestu Trenčín sa podarilo získať ďalší nenávratný finančný príspevok na rozvoj cyklistickej infraštruktúry z Integrovaného regionálneho operačného programu. Vďaka sume takmer 152-tisíc eur radnica rozšíri sieť cyklotrás v území križovatky Bratislavská - Žabinská a Palackého. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.

"Cyklotrasa na Palackého ulici prepojí sídlisko Juh s centrom mesta a tiež so Zámostím cez železničný most ku križovatke Bratislavská – Žabinská, ktorá priamo nadväzuje na Zlatovskú ulicu s prepojením na Hlavnú. Na Palackého ulici bude 380 metrov dlhý jednosmerný cyklopruh, od chodníka oddelený 58 kvetináčmi pre stromy, kry, trávy. Počíta sa tu aj so siedmimi lavičkami so stojanmi na bicykle," priblížila časť projektu Ságová.



Ako ďalej doplnila, v križovatke Bratislavská – Žabinská vybudujú nasvietený priechod pre chodcov a cyklistov. "Ďalej tu bude vybudovaný podfarbený priechod pre cyklistov cez cestu a plne bezbariérový úsek cyklotrasy. Odtiaľ sa cyklisti bezpečne a plynulo dostanú na cyklotrasu Zlatovská," uviedla trenčianska hovorkyňa.



Trenčín má podľa Ságovej okrem tohto európskeho cykloprojektu aktuálne schválené i ďalšie projekty na vybudovanie vyše siedmich kilometrov nových cyklistických komunikácií v mestskej časti Západ.

"Niektoré sú už vo výstavbe a niektoré v prípravnom procese na realizáciu. Výsledkom bude bezpečné prepojenie historického centra mesta s mestskou časťou na druhej strane Váhu a priemyselnou zónou," dodala Ságová.