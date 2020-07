S.N.P. je majstrom. Sezónu zvládol bez prehry

Mestská liga malého futbalu v Trenčíne má staronového majstra. Stal sa ním tím S.N.P. Ten v 15 stretnutiach nenašiel premožiteľa.

11. júl 2020 o 8:03 Martin Jurčo

TRENČÍN. Stratil iba dva body po remíze s Botafogom (3:3). Najvážnejších konkurentov z Letky, Botafoga a Santosu zdolal rozdielom triedy a nikoho nenechal na pochybách, že titul v 1. Hummel lige, je v správnych rukách.

„Základ tímu tvoria hráči zo Zámostia. Ak si niekto myslí, že názov tímu má niečo spoločné so Slovenským národným povstaním, je na omyle. Miniligové tímy z Trenčína majú častokrát spojitosť s alkoholom, a my nie sme výnimkou. Samozrejme, s ohnivou vodou to nepreháňame, ale kamarátske posedenie pri pivku je súčasťou našej kultúry,“ pousmial sa na úvod gólman Martin Kopčan.

S.N.P. Lukáš Losonszký, Martin Kopčan, Marián Lisik, Jozef Vlado, Michal Garaj, Patrik Bariak, Boris a Tibor Drienka, Norbert Majerský, Michal Slivka, Boris Harušťák, Adrián Michalík, Marek Svorada, René Šiko, Denis Haspra, Róbert Kováčik, Michal Rýdzi, Jaroslav Straka

Mužstvo tvoria hráči, ktorí sa venujú veľkému futbalu na regionálnej úrovni. Malý futbal je pre nich doplnkovým športom, pri ktorom sa môžu zdokonaľovať v technike i rýchlosti. A že sa im darí, hovoria výsledky za ostatných šesť sezón, počas ktorých získali štyri majstrovské tituly, raz dvíhali nad hlavy ligový pohár a dvakrát skončili na druhom mieste.

Dušou tímu je Lukáš Losonszký, ktorý sa stará o to, aby sa mužstvo malo ako v bavlnke. Zo staršej generácie nemožno zabudnúť na Jara Straku.