Nevidiaci môžu spoznať hrady a zámky Trenčianskeho kraja cez novú publikáciu

Hradmi, zámkami či zrúcaninami v Trenčianskom kraji prevedie nevidiacich nová publikácia.

10. júl 2020 o 13:18 TASR

UHROVEC. Hradmi, zámkami či zrúcaninami v Trenčianskom kraji prevedie nevidiacich nová publikácia. Knihu v Braillovom písme pod názvom Dotyk histórie pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Predstavili ju v piatok v rodnom dome Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci.

"Nová aktivita KOCR Trenčín región nadväzuje na minuloročný projekt, ktorým sa snažila sprístupniť hradné zrúcaniny ľuďom so zdravotnými obmedzeniami alebo hendikepom," načrtla výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región Eva Frývaldská.

V tomto roku podľa nej KOCR nadväzuje na tento projekt a doplnila ho o špeciálne publikácie, ktoré vytvorila v spolupráci s úniou nevidiacich. "Vytvorili sme brožúrku Dotyk histórie v Braillovom písme, je určená pre nevidiacich a slabozrakých. Obsahuje informácie o národných kultúrnych pamiatkach, je tam napríklad hrad Beckov, hrad Uhrovec či mohyla Milana Rastislava Štefánika a iné," priblížila.

"Je to veľmi dobrá brožúrka. Myslím, že aj iné kraje by mohli takéto niečo vydať, aspoň by sme sa dozvedeli o všetkých hradoch, ktoré sú na Slovensku, prípadne o zámkoch či významných miestach. Je to pekné a účinné. Každý si tu môže nájsť niečo, čo ho zaujíma," skonštatovala Anna Perglerová z trenčianskeho krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Brožúrka je podľa nej o to zaujímavejšia a lepšia, že sa každý dozvie i o histórii hradov, kto ich vlastnil, prevzal a opravil. "Keď si človek tri štvrtiny alebo polovicu z toho zapamätá, tak mu to postačí na to, aby niečo o našich hradoch a zámkoch vedel. Je potrebné, aby sme poznali svoju vlasť," podotkla.

Aj nevidiaci môžu podľa Perglerovej navštevovať turistické atraktivity. "Treba mať dobrého sprievodcu. Ja mám to šťastie, že takého mám. Chodíme väčšinou so synom, boli sme na českých hradoch a zámkoch, aj v Tatrách, tam sme toho veľa prešli. Je taký sprievodca, že sa s ním vôbec nebojím," dodala.

Brožúrky KOCR bude distribuovať do všetkých turisticko-informačných kancelárií a na samotné hrady. V súčasnosti ich nevidiaci nájdu na Beckove, Trenčianskom hrade, v Čachticiach a rodnom dome Štúra a Dubčeka. Umiestniť ich chce aj do regionálnych knižníc a knižnice v Levoči, kde bude k dispozícii práve nevidiacim a slabozrakým.

"Veríme, že postupne sa stretnú so záujmom návštevníkov, ktorí sú nevidiaci a týmto spôsobom sa môžu dozvedieť niečo o turistických lákadlách Trenčianskeho kraja. Podľa informácií z únie vieme, že takúto brožúrku zatiaľ nemá žiadny kraj a veľmi to vítajú," dodala Frývaldská.