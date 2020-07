FOTO: Ostatní klienti trenčianskeho domova sú negatívni

Pozitívne testovaný muž sa mal stretávať s ľuďmi bez domova.

10. júl 2020 o 9:10 TASR, Andrej Luprich

TRENČÍN. Ďalšie testy na ochorenie COVID-19 v trenčianskom zariadení opatrovateľskej služby nepotvrdili nové ochorenia.

Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, okrem klientov a zamestnancov sociálneho zariadenia, ktorých testovali ešte v stredu 8. júla, majú negatívne výsledky i ostatní zamestnanci a klienti.

"Všetkým klientom merajú dvakrát denne teplotu a kontrolujú ich zdravotný stav. Sprísnený je výdaj stravy podľa pokynov hygienikov, klienti nemôžu sedieť vedľa seba," povedala hovorkyňa Trenčína s tým, že s ľuďmi musia opatrovatelia intenzívnejšie komunikovať.

"Niektorí to znášajú ťažšie, že musia zostať znovu zatvorení," dodala Ságová.

Testovali aj ľudí bez domova

Po tom, čo utorňajšie testy na COVID-19 preukázali u sedemdesiatjedenročného klienta trenčianskeho Zariadenia opatrovateľskej služby pozitívne výsledky, zariadenie úplne uzavreli, 130 klientov a 70 zamestnancov domova zostalo v karanténe.

Pozitívne testovaný 71-ročný dôchodca mal častejšie stretávať s ľuďmi bez domova. Túto informáciu uviedol na štvrtkovom brífingu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

"Stretával sa mimo zariadenia s rôznymi ľuďmi, tých sme tiež pretestovali, všetci boli negatívni," reagovala Erika Ságová.

Celá budova a teda i všetci klienti zostávajú v karanténe, nie sú povolené návštevy a ani vychádzky mimo zariadenia.

Karanténa sa týka i siedmych zamestnancov, ktorí boli v priamom kontakte s pozitívnym klientom. Tí budú znovu pretestovaní v pondelok, zariadenie na Piaristickej ulici však nemôžu opustiť.

Krajniak pripravuje seniorov na druhú vlnu

Na nárast počtu nakazených zareagoval aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Vyzval domovy sociálnych služieb, aby sa pripravili na prípadnú druhú vlnu. „Nechceme nič podceniť,“ povedal s tým, že si myslí, že druhú vlnu tu zatiaľ nemáme.

„Nabádam k tomu, aby sme nepoľavili z opatrnosti, aby sme čo najviac uplatňovali predbežné opatrenia,“ dodal. Krízový štáb ministerstva práce zvolal ešte minulý týždeň.

Riziko videl najmä v otvorených hraniciach, ktoré môžu spôsobiť vytvorenie lokálnych ohnísk nákazy na našom území, vysvetlil.

Šéf rezortu od jednotlivých zariadení žiada, aby vyhodnotili opatrenia, ktoré boli zavedené počas núdzového stavu, a priebežne sa pripravovali na prípadné zhoršovanie stavu.

Okrem toho si majú pripraviť aspoň dvojtýždňovú rezervu ochranných pomôcok.

„Momentálne je to tak, že majú rezervu na niekoľko dní,“ vysvetlil s tým, že do štyroch hodín vedia v prípade potreby do ktoréhokoľvek zariadenia dodať dostatok pomôcok. Rezort práce navyše vyzýva na zvýšenú bezpečnosť pri návštevách, skupinových terapiách a na miestach so zvýšeným výskytom osôb. Zatiaľ však ide len o odporúčania, nie nariadenia.

„Nemám potrebu niečo nakazovať celoplošne,“ povedal Krajniak s tým, že ktorýkoľvek riaditeľ domova môže prijať vlastné opatrenia.