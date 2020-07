Som reportér: Chcete sa stať reportérom? Publikujte texty na našom webe

Pošlite nám do redakcie svoj príspevok a ak bude zaujímavý a vhodný na publikovanie, zverejníme ho na našom webe prípadne aj v MY Trenčianske noviny.

11. júl 2020 o 5:05

Chcete byť reportér? Tak od teraz máte príležitosť! Spúšťame nový projekt SOM REPORTÉR

Aký obsah nám môžete posielať?

lokálne spravodajstvo, poznámky, fejtóny, komentáre

rozhovory - zameranie na život obce alebo mesta, radosti a starosti, postrehy na lokálnej úrovni,

profily miestnych osobností

tip na zaujímavé kultúrne a spoločenské podujatia, výročia obcí a miest a pod (komerčné pozvánky NIE)

+ fotografie a videá z aktuálnych udalostí a akcií

Po schválení textu našimi redaktormi, budú texty publikované na našom webe spolu s menom autora. Najlepšie texty môžu byť publikované aj v MY Trenčianske noviny

Autori zverejnených článkov v našich týždenníkoch získajú mesačný bezplatný prístup k produktu MY PLUS = prístup k exkluzívnemu obsahu na 27 regionálnych weboch + online PDF verzie našich novín MY

zapojenie, čo najväčšieho počtu čitateľov- prispievateľov v tom-ktorom regióne do tvorby obsahu (články, fotografie, videá) lokálnych médií