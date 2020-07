Cyklistovi v Podlužanoch namerali policajti v dychu tri promile

6. júl 2020 o 15:31 TASR

PODLUŽANY. Policajti z Bánoviec nad Bebravou, Púchova a Krajského dopravného inšpektorátu z Trenčína počas uplynulého týždňa zistili u niekoľkých cyklistov požitie alkoholu. "Rekordérom" bol cyklista v Podlužanoch (okres Bánovce nad Bebravou), ktorému v dychu namerali viac ako tri promile. Informovala o tom v pondelok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Dvom cyklistom policajti namerali do jedného promile alkoholu, ale u dvoch bola nameraná hodnota nad dve promile. "Policajti následne so všetkými cyklistami, u ktorých zistili alkohol, spísali správu o výsledku objasňovania priestupku. Jazda pod vplyvom alkoholu na bicykli nie je lacná záležitosť, v správnom konaní na okresnom dopravnom inšpektoráte im hrozí pokuta až do 800 eur," uviedli policajti.