Všetky varianty obchvatu sú pre ministerstvo neprijateľné, hovorí Beďatš

Rozhovor s hlavným architektom mesta Trenčín Martinom Beďatšom.

6. júl 2020 o 10:31 Erik Stopka

Radnica má v rukách prvé čísla z veľkého prieskumu dopravy v Trenčíne. Jeho výsledky budú podkladom pre plán udržateľnej mestskej mobility. Cieľom je nazbierať čo najviac vstupných dát o súčasnej dopravnej situácii a využiť ich pre tvorbu výhľadového dopravného modelu. Plán by mal byť hotový vo februári 2021.

Ako doteraz spracované dáta naznačujú, dopravu v centre Trenčína by samotná výstavba juhovýchodného obchvatu nadlho výrazne neodbremenila. Podľa hlavného architekta mesta Trenčín Martina Beďatša musia mať dopravné projekty svoju postupnosť a vybudovanie obchvatu je v poradí ako posledné. Dôvody vysvetlil v rozhovore.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kedy bol obchvat prvýkrát zapracovaný do územného plánu mesta?

V roku 1974, bola to komunikácia, ktorá viedla cez Brezinu serpentínami, bez tunela. V 1998 bol v územnom pláne približne v takej podobe ako dnes. V roku 2010 prebiehala EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, pozn. r.) a o dva roky neskôr sa schvaľoval územný plán.

Prečítajte si aj Starý most v Trenčíne chcú zrekonštruovať do konca roku 2023 Čítajte

Stanoviská armády z roku 2011 a 2012 k nemu boli také, že je nutné rešpektovať ochranné pásmo a tomu prispôsobiť celkové riešenie koncepcie dopravy. Spätne si to vyhodnocujem tak, že to neznamenalo, že je nutné niečo o kúsok presunúť, ale vymyslieť nejakú inú koncepciu.

V roku 2018 sme uvažovali o ‘miniobchvate,‘ ktorý by bolo možné spraviť dobudovaním cesty od konca Východnej ulice. Ďalej by sa dobudovali cesty cez polia a využila by sa cesta vedúca popri skladoch, i keď je úzka. S myšlienkou sme išli na ministerstvo obrany, kde sme dostali odpoveď, že v žiadnom prípade.