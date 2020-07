Tipy na voľné chvíle (28. týždeň)

Kam vyraziť počas najbližšieho týždňa v Trenčíne, Trenčianskych Tepliciach, Novom Meste nad Váhom, Bánovciach nad Bebravou, Beckove, Myjave a Dubnici nad Váhom?

7. júl 2020 o 5:25 Erik Stopka

TRENČÍN

Akú cenu majú obrazy, ktoré máte doma?

11. 7. – 11.00 – 15.00 – Galéria. Obrazy či kresby, kúpené za pár korún, alebo darované pred desiatkami rokov od vtedy neznámych autorov dnes môžu mať veľkú historickú cenu. Tú majú aj často nenápadné grafiky, koláže, originály knižných ilustrácii, náčrtky, listy, ktoré napísali umelci.

Už nič!

11. 7. – 18.00 – Kino Hviezda Niekedy sa zdá, že Už nič! nebude ako bolo. Človek sa zrazu cíti ako vymenený.

Vojtech Kolenčík/ Martina Gajdošík Albrechtová, Branislav Kristín – DOBRÁ ZOSTAVA/DOBRAZOSTAVA

do 13. 9. – Galéria. Výstava predstavuje maliarsku tvorbu troch autorov, ktorých spája spolupôsobenie v rokoch 2004 – 2009 v Ateliéri voľnej a farebnej grafiky, na VŠVU v Bratislave.

Sympózium súčasného šperku

do 13. 9. – Galéria. Výstava prináša reprezentatívny výber diel účastníkov medzinárodných šperkárskych sympózií v Kremnici od roku 1990 po súčasnosť.

Lenka Lukačovičová: (Ne)rozhodujúce okamihy

do 29. 8. – Galéria. Projekt vychádza z autorkiných fotografií, ktoré budú premietané súčasne na troch dia-projektoroch.

Milan Rastislav Štefánik a tí čo ho nasledovali

do 20. 7. – Posádkový klub. Výstava.

Kristína Mésároš a jej tajomné krajiny

do 26. 7. – Nová Vlna. Občianske združenie Nová Vlna vás pozýva na výstavu súčasnej slovenskej výtvarníčky Kristíny Mésároš.

Z rozprávky do rozprávky

do 15. 9. – Trenčiansky hrad. Na výstave Z rozprávky do rozprávky budú môcť návštevníci vidieť takmer 100 divadelných bábok, v umeleckom žargóne povedané drevených hercov, a originálnu scénu jednej z inscenácií Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.

Skryté príbehy z múzea

do 15. 9. – Trenčiansky hrad. Výstava sleduje osudy niekoľkých zaujímavých zbierkových predmetov a dokumentuje cestu, akou sa do múzea predmety dostávajú.

Strašidlá v podzemí hradu

do 6. 9. Výstava je ľahko strašidelná a súčasne zábavná a poučná. Je určená pre rodiny s deťmi a širokú verejnosť. Kolekciu magických strašidiel zastupujú figuríny, pričom každá má svoje meno a každá je pre návštevníka niečím atraktívna.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Bučkovanka

12. 7. – 17.00 – Park J. M. Hurbana. Koncert dychovej hudby.

Nové Mesto nad Váhom v praveku

do 31. 7. – Podjavorinské múzeum.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Knižná burza pre bánovských chlpáčov

8. 7. – od 14.00 – MSKS.

BPHK Band opäť doma

12. 7. – 18.30 – areál ZUŠ DK. Staré šlágre v osviežujúcom podaní pedagógov.

BECKOV

Slovania na hrade Beckov

4. – 5. 7. – Hrad Beckov. Bolo na hrade Beckov v dávnych časoch hradisko? A zastavili sa tu aj sv. Cyril a Metod? Aj na tieto otázky odpovie netradičné podujatie, ktoré priblíži tajomný život Slovanov.

Erbové beštie

do 8. 9. – Hrad Beckov. Výstava nadprirodzených bytostí v životnej veľkosti, ktoré sa objavujú na erboch rôznych šľachtických rodov po celej Európe.

TRENČIANSKE TEPLICE

Výstava knižných ilustrácií trenčianskoteplických výtvarníčok

do 31. 7. – Spojovací most Kúpeľný hotel Pax – LD Sina. Milada Mercellová – Veronika Guzoňová.

MYJAVA

Leto s naMY

11. 7. – od 21.00 – letné kúpalisko. Súťaže, animácie pre deti, nafukovacie ihrisko, atď.

DUBNICA N/ VÁHOM

Hudba z okna

12. 7. – 16.00 – Park J. B. Magina. Reprodukovaná hudba z okien kaštieľa najznámejších autorov klasickej hudby: Mozarta, Vivaldiho, Bacha, Beethovena, Straussa.

DH Nemšovanka

12. 7. – 18.00 – Javisko pred obchodným domom ABC.

Obnovené premietanie

Kino Lastovička od 11. júna obnovilo premietanie. Predstavenia podľa zverejneného programu.

Nordic walking

11. 7. – 10.00 – Park J. B. Magina. Nordic walking – severská chôdza, je ozdravno--športová aktivita so špeciálnymi chodeckými palicami.

Pri správnej technike, ktorú vás inštruktor naučí, posilníte vnútorné svaly okolo chrbtice, oveľa účinnejšie zapojíte krvný obeh.