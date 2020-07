Novomestskí policajti poskytli prvú pomoc chlapcovi v bezvedomí

Novomestskí policajti poskytli prvú pomoc 14-ročnému chlapcovi v bezvedomí. Nachádzal sa na streche jednej z rozpadnutých budov kotolne spolu s ďalšími deťmi, niektoré z nich popíjali alkohol.

5. júl 2020 o 14:58 TASR

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Chlapca neskôr odviezli záchranári do nemocnice. Informovala o tom v nedeľu trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

"Policajti spozorovali skupinu detí, ktoré pobehovali po streche a hrozilo, že by mohlo dôjsť k ich zraneniu. Preto ich išli na strechu skontrolovať. Jeden z chlapcov opakovane zvracal a upadal do bezvedomia," opísali policajti.

Partia detí vo veku od 13 do 17 rokov na streche podľa nich počúvala hudbu a dvaja chlapci vo veku 14 a 13 rokov i popíjali alkohol. "Policajti okamžite začali chlapcovi poskytovať neodkladnú prvú pomoc a privolali Rýchlu zdravotnú pomoc. Bolo potrebné ho dať dole zo strechy a odviesť do nemocnice. Do príchodu Rýchlej zdravotnej pomoci policajti kontrolovali pulz chlapca, nakoľko bol stále v bezvedomí," priblížila polícia. Po príchode hasičov sa podarilo dať chlapca zo strechy dole a následne ho záchranári odviezli do nemocnice.