Trenčín s piatou výhrou v rade. O osude zápasu rozhodol Corryn

Mužstvo premiérovo viedol ako hlavný tréner Juraj Ančic.

5. júl 2020 o 8:09 TASR

AS Trenčín - ŠKF iClinic Sereď 3:2 (2:2)

Po úvodnej 10-minútovke, ktorá výraznejšiu šancu nepriniesla, sa po jednom z útokov odhodlal k strele Kadák. Jeho ďalekonosný pokus spoza pokutového územia sa od žrde odrazil do brány a Trenčania viedli. Trenčín sa snažil o vytvorenie súvislejšieho tlaku a pressoval hostí aj na ich polovici. Van Kessel mal po dobrom napádaní v 17. minúte gól na kopačke, jeho pokus v šestnástke však obrana Serede zrazila na roh.

V 21. minúte bol v permanencii brankár hostí, po strele spoza šestnástky od Čatakoviča najprv vyrazil na roh a následný volej van Kessela stihol skrotiť dobrým zákrokom. V 24. minúte sa pripomenula aj Sereď, po akcii z pravého krídla sa k prihrávke dostal Iván, jeho pokus však nemal razanciu ani presnosť. O minútu neskôr mohol druhý gól streliť Kadák, ďalší pokus spoza pokutového územia však už Kanurič pokryl.

V 28. minúte sa skóre vyrovnalo, protiútok Serede zaskočil Trenčanov a Špehar sa ocitol sám pred Šemrincom. Pri strele z uhla nezaváhal a skóre sa zmenilo - 1:1. Na konci 30. minúty mohla ísť Sereď do vedenia, Iván sa z pravej strany pohral s obranou Trenčína, jeho prihrávku však Špehar nenamieril presne. To, čo sa nepodarilo v 30. minúte, sa podarilo v 37. Trenčania stratili koncentráciu a Vuk to využil. V šestnástke sa dostal k lopte a nechytateľne prekonal Šemrinca, lenže o necelú minútu bolo 2:2. Čatakovič skúsil vystreliť z 20 metrov a jeho pokus zapadol do ľavého dolného rohu Kanuričovej brány.

Druhý polčas začali oba tímy bez zmien v zostave. V 54. minúte mohli Trenčania strhnúť vedenie na svoju stranu, ďalekonosný pokus Šuleka však minul spojnicu brány Serede. Podobne sa o strelu pokúšal aj v 69. minúte Morong z tímu hostí, jeho pokus z diaľky však dopadol rovnako. V druhom polčase oba tímy doplácali na nepresnosť.

V 72. minúte sa však po súvislejšom tlaku rozhodol Corryn zakončiť z diaľky a jeho pokus zapadol v bránke Serede - 3:2. Do prekvapivej šance sa po dlhom nákope z hĺbky poľa dostal v 79. minúte van Kessel, zoči-voči brankárovi hostí si však loptu príliš predkopol, a tak Kanurič nemal veľa práce. Na začiatku 88. minúty sa pokúsil prekvapiť súperovho brankára Ghali, jeho zatočený pokus skončil tesne vedľa brány Serede. V nadstavenom čase mali hostia výhodu dvoch rohových kopov, ani jeden však nevyužili.

Góly: 11. Kadák, 38. Čatkovič, 72. Corryn - 28. Špehar, 37. Vuk. Rozhodovali: Micheľ - Ádám, Hrmo, ŽK: Šulek, Križan (obaja Trenčín), 147 divákov.

Trenčín: Šemrinec – Slávik, Križan, Šulek, Ligeon (71. Ghali) – Čatakovič (77. Zubairu), El Mahdioui, Kadák (65. Corryn) – Bukari, van Kessel, Comvalius

Sereď: Kanurič – Morong, Michalík, Ba, T. Dabó – Duranski (84. Jarovič), Adekuoroye – Iván (87. Vucenovič), Rorič (62. Potoma), Vuk – Špehar

Juraj Ančic, tréner Trenčína: "Výhra teší, ale bol to veľmi náročný zápas. Aj Sereď ukázala veľkú kvalitu, čo sa týka hry smerom dopredu. Určite cítim spokojnosť, ale len čiastočnú, lebo výkon nebol až taký presvedčivý. Chalani, ktorí dostali príležitosť, sa jej aj chopili, ale ak vám vypadnú hráči z obrany, vždy je ťažké ich nahradiť. Ja si myslím, že chalani obstáli so cťou."