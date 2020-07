Divadlo utužilo vzťahy v obci, zhodli sa ochotníci z Haláčoviec

Divadlo utužilo vzťahy v obci, zhodli sa ochotníci z malej dediny Haláčovce v Bánovskom okrese.

4. júl 2020 o 11:02 TASR

HALÁČOVCE. Divadlo utužilo vzťahy v obci, zhodli sa ochotníci z malej dediny Haláčovce v Bánovskom okrese. Svojím pomerne mladým súborom Halachy, ktorý nadviazal na tamojšiu povojnovú tradíciu divadelníctva, dokazujú, že kultúra v obciach nemusí byť len o dychovke či folklóre. So svojou hrou Kmotrovci sa vlani predstavili i na prestížnom Festivale Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom.

"Divadlo sa v Haláčovciach hralo už po vojne. Zohnali sa kulisy z Nitry. Táto obec je trochu s divadlom už predtým spojená. Hrali sa divadlá hlavne pre zábavu, potešenie. Nacvičovali ich pán učiteľ Moravík spolu s jeho manželkou, ktorá bola tiež učiteľka v tunajšej škole, s ľuďmi, čo tu boli," zaspomínal si ochotník Milan Kasala, ktorý bol členom i predchádzajúceho súboru.

"Začali sme sa stretávať vo februári v roku 2017. Organizovali sa tu slávnosti pri príležitosti výročia obce. S pani starostkou Zuzanou Mokryšovou sme rozmýšľali, že by bolo dobré tradície obnoviť. Vtedy sa počas slávností hovorilo o divadle, ktoré sa tu hralo, ako fungovali futbalisti, hasiči. Tak nám skrslo v hlave, že by bolo fajn obnoviť tradície, ktoré boli príjemné a na ktoré ľudia spomínali," načrtla ochotníčka Martina Vališová.

Výročie obce bolo jednou z aktivít, do ktorej sa chceli noví ochotníci zapojiť. "Na začiatku sme hrali Kmotrovcov, bola to staršia hra zo 40. až 50. rokov 20. storočia. Ako kostýmy sme využili kroje. Išlo o zápletku z dedinského prostredia," spomenula Vališová.

Na to, že Halachy sú pomerne novým súborom, už sa mohli predstaviť na ochotníckom festivale. "Zúčastnili sme sa Festivalu Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom a bola to pre nás veľká česť, že sme boli vybraní medzi súbory, ktoré sa mohli prezentovať na tomto festivale. Bola to úžasná skúsenosť," priblížila Vališová, ktorá v súbore hrá i so svojím manželom, ochotníctvo sa tak stalo ich spoločnou záľubou.

V súbore účinkuje i samotná starostka. "Dostala som sa do súboru tak, že ma určitá skupina ľudí oslovila, že by chceli niečo založiť. Musím priznať, že sme zháňali medzi občanmi také typy, ktoré by boli ochotné do tohto s nami ísť. Podľa pováh som presne vedela, ktorí by sa zapojili. Tak sme im búchajúc na dvere oznamovali, že idú s nami," poznamenala s úsmevom Mokryšová.

Námetov v dedine na hry je podľa nej veľa, v súbore začínala ako šepkárka. "Vznikla potom zaujímavá situácia, že pán režisér napísal na mňa rolu, tak som ju musela zobrať. Skúsila som to a zapáčilo sa mi to," doplnila.

Ochotníci majú momentálne v repertoári autorskú hru Peripetie pána starostu, ktorá sa rovnako zaoberá životom na dedine.

Vališová sa s ostatnými ochotníkmi zhodla, že kultúra v obci nemusí byť len o dychovke či folklóre. "Pre nás bolo veľmi prekvapujúce, keď sme hrali prvé divadlo a prišlo plno ľudí, z čoho sme boli trochu v šoku a strese. Potom nás volali aj inam hrať, odohrali sme 13 predstavení Kmotrovcov. Potešilo nás, že ľudia boli spokojní, že ich to zabavilo a prišli znova," dodala.