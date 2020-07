Výrobca svetiel pre automobilky prepustí nakoniec 200 zamestnancov

Nemecký výrobca svetiel pre automobilový priemysel prepustí nakoniec menej zamestnancov, ako pôvodne avizoval.

3. júl 2020 o 17:13 TASR

TRENČÍN. Nemecký výrobca svetiel pre automobilový priemysel prepustí nakoniec menej zamestnancov, ako pôvodne avizoval. V pobočkách v Bánovciach nad Bebravou a v Trenčíne príde o prácu 200 ľudí.

Spoločnosť Hella Slovakia Signal-Lighting svoje rozhodnutie odôvodnila zmenami na trhu v Mexiku a Číne. Zároveň ponúkne pracovníkom možnosť prejsť do sesterskej firmy v Kočovciach.

"Oproti avizovaným 337 ľuďom je to výrazný rozdiel a je to pozitívna správa. Celkový rozsah prepúšťania je tak nižší o 40 % a podľa vyjadrenia zamestnávateľa v prípade, ak by zamestnanci v nedávnom tajnom hlasovaní súhlasili so znížením 13. a 14. miezd, prepúšťanie by sa dotklo iba 100 zamestnancov," uviedol v piatok pre TASR predseda Základnej organizácie odborovej organizácie KOVO Hella Slovakia Michal Nirka.

Pandémia zmenila správanie ľudí

Zamestnávateľ ako dôvody zníženého rozsahu prepúšťania podľa neho uviedol najmä to, že bánovská továreň supluje dodávky za sesterskú fabriku v Mexiku, ktorá v dôsledku opatrení proti novému koronavírusu je vo väčšom útlme.

"Závod v Trenčíne údajne ťahá zmena spotrebiteľského správania v Číne, kde sa trh s autami výraznejšie rozbieha. Údajne aj vplyvom strachu z pandémie prechádzajú mnohí ľudia, ktorí majú peniaze, z verejnej dopravy do osobných áut," doplnil.

Odbory podľa slov ich predsedu ocenili to, že zamestnávateľ v maximálnej možnej miere zohľadnil záujmy sociálne rizikových skupín, teda zamestnancov, ktorí majú menej ako päť rokov do dôchodku, osamelých rodičov starajúcich sa o deti do 15 rokov a manželov, pokiaľ by hrozila strata miesta obidvom.

Firma podľa odborovej organizácie údajne neuvažuje o skončení pracovných vzťahov dohodou, ale bude to riešiť formou výpovedí.

Tie má v pláne doručovať oso

bne na pracovisku ešte počas júla, výpovedná lehota tak začne plynúť od augusta.

Ponúknu miesto v Kočovciach

Pre prepúšťaných zamestnancov pripravuje informačný leták, rovnako zabezpečí s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny poradenstvo.

"Zároveň bude ponúkať pracovné miesta v sesterskej firme v Kočovciach, pretože tá sa teraz borí, naopak, s nedostatkom zamestnancov vzhľadom na to, že sú trochu v inej situácii ako my. Pristavili nedávno novú halu, v ktorej rozbiehajú nové projekty.

Majú výrazne iné portfólio zákazníkov. Keď niekto prestúpi do sesterskej firmy, tak mu neplatí výpovedná doba, ani nepatrí odstupné, ale zároveň odpracované roky si pri tomto prestupe pre pracovno-právne účely prenáša," dodal Nirka.

Producent svietidiel pôvodne avizoval, že od júla plánuje prepustiť 337 zamestnancov, v prevádzke v Bánovciach nad Bebravou má prísť o prácu 247 ľudí, 90 z prevádzky v Trenčíne.

Hromadné prepúšťanie odôvodnila firma "obrovským poklesom dopytu spôsobeným pandémiou ochorenia COVID-19 a už existujúcou medzerou vo využívaní kapacít v niektorých slovenských závodoch". Dodávateľ pre automobilový priemysel zamestnáva v súčasnosti približne 1900 ľudí.