Starý cestný most v Trenčíne chcú zrekonštruovať do konca roku 2023

Kompletná rekonštrukcia viac ako 60 rokov starého mosta môže stáť okolo 35 miliónov eur.

2. júl 2020 o 16:35 Erik Stopka

TRENČÍN. Starý cestný most v Trenčíne by mohol prejsť rekonštrukciou do konca roku 2023. Vyhlásil to minister dopravy Andrej Doležal po štvrtkovom stretnutí s trenčianskym primátorom Richardom Rybníčkom.

Minister zároveň odobril preložku cesty I. triedy k železničnej trati, čím by sa malo znížiť dopravné vyťaženie Hasičskej ulice i križovatky pri Hoteli Elizabeth. Rekonštrukcia cestného mosta by mohla stáť asi 35 miliónov eur, preložka cesty I./61 približne 70 miliónov eur.

Ministerstvo chce oba projekty financovať prioritne z europeňazí.

Štát na zámery peniaze nemá

Po rekonštrukcií cestného mosta, ktorý postavili v roku 1956 čakajú Trenčania dlhé roky. Ten je od roku 2012 zaradený v šiestom zo siedmich stupňov stavebno-technického stavu, čo podľa tabuliek znamená veľmi zlý stav. Prvým dôležitým krokom k jeho komplexnej oprave je avizovaný začiatok verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie. Stáť by mohla až milión eur.

„Verejné obstarávanie začalo 3. júla. V roku 2021 bude verejné obstarávanie na zhotoviteľa a veríme, že v rokoch 2021 až 2023 budeme stavať,“ povedal minister. Potrebné desiatky miliónov eur chce hľadať v eurofondoch.

„Tým, že je to potenciálne uskutočniteľné do konca roku 2023, dáva nám to nádej, že rekonštrukciu vieme teoreticky financovať z operačného programu integrovaná infraštruktúra,“ doplnil Doležal.

Správu o spustení verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu prijal Richard Rybníček s úľavou.