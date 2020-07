Minister dopravy odobril preložku cesty I/61 v centre Trenčína

Minister oznámil aj možný termín rekonštrukcie starého cestného mosta vedúceho cez Váh.

2. júl 2020 o 14:06 Erik Stopka

TRENČÍN. Starý cestný most vedúci cez Váh v Trenčíne by mohol prejsť rekonštrukciou do konca roku 2023. Vyhlásil to minister dopravy Andrej Doležal po dnešnom stretnutí s primátorom Trenčína Richardom Rybníčkom.

Verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie mosta odštartuje v piatok 3. júla. Komplexná rekonštrukcia mosta ráta aj s novým dopravným riešením v centre mesta, kde dôjde k preložke cesty I/61 smerom k železničnej trati.

Správu budeme aktualizovať