Prečo Kužel? Prezývku mi vymyslel Vlado Stančík, smeje sa Kročian

Zo Slovenského pohára „vylial“ Ružomberok exportným gólom, za aký by sa nemusel hanbiť ani na Britských ostrovoch. Vladimír Kročian si však najvyššiu súťaž v myjavskom drese nezahral. Zradila ho chrbtica.

30. jún 2020 o 9:36 Martin Jurčo

MYJAVA. Prvý raz začal futbal hrať ako desaťročný v prípravke. Tréner ho však poslal do brány, kde sa mu nepáčilo. Napriek tomu sa spolu s kamarátmi Petrom Kuračkom a Viliamom Mozolákom hrával medzi bytovkami v Myjave. Tí ho na tréningy do myjavského Spartaka pritiahli znova. Trénerovi Ďuroškovi v mužstve chýbal šikovný ľavonohý stredopoliar.

Ako starší dorastenec v mužstve kormidelníka Malečku zažil postup do prvej slovenskej ligy, kde sa chlapcom podarilo udržať. Neskôr ho Hainc vytiahol do prvého tímu Myjavy. Ako 19-ročný dostal ponuku na prestup do zahraničia.

„V tom čase som pracoval spoločne s inými mladými futbalistami na štadióne. Mali sme na starosti pomocné práce. Samozrejme, nepretrhli sme sa. Začali sme o šiestej a končili o deviatej, potom sme mali tréning. Zastavil sa za mnou ráno pán Caltík, či by som chcel skúsiť Nemecko,“ začal rozprávanie Vladimír Kročian.

Zahral si proti Kloppovi

Šlo vtedy o nemeckého štvrtoligistu z Halle, ktorý mal postupové ambície. Šikovný stredopoliar trénerov zaujal a pomohol klubu k okamžitému postupu o ligu vyššie.