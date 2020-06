Tipy na voľné chvíle (27. týždeň)

Kam vyraziť počas najbližšieho týždňa v Trenčíne, Trenčianskych Tepliciach, Novom Meste nad Váhom, Beckove, Novej Dubnici, Dubnici nad Váhom a Myjave?

30. jún 2020 o 5:25 Erik Stopka

TRENČÍN

Večer filmov, ktoré vám môžu zmeniť život

30. 6. – 19.30 – 22.30 – Lúč. Ráno, existujú také… tie, ktoré vám dokážu otvoriť úplne nový svet kinematografie. Tie, o ktorých ste možno nepočuli a o ktoré ste sa nikdy nezaujímali. A práve tie bývajú často tie najdôležitejšie. Tie svoje predstaví šéfredaktor portálu Kinema.sk Peter Konečný.

Vojtech Kolenčík/ Martina Gajdošík Albrechtová, Branislav Kristín – DOBRÁ ZOSTAVA/DOBRAZOSTAVA

do 13. 9. – Galéria. Výstava predstavuje maliarsku tvorbu troch autorov, ktorých spája spolupôsobenie v rokoch 2004 – 2009 v Ateliéri voľnej a farebnej grafiky, na VŠVU v Bratislave. Trenčianska výstava je druhou zo série plánovaných výstav pedagóga, maliara a grafika Vojtecha Kolenčíka a jeho bývalých študentov naprieč Slovenskom (prvá výstava sa konala v roku 2019 v Žiline).

Sympózium súčasného šperku

do 13. 9. – Galéria. Výstava prináša reprezentatívny výber diel účastníkov medzinárodných šperkárskych sympózií v Kremnici od roku 1990 po súčasnosť. Ojedinelý charakter zbierky diel vytvorených počas kreatívnych stretnutí výtvarníkov z celého sveta v meste s dlhoročnou tradíciou ťažby a spracovania zlata dokumentuje vývoj tohto umeleckého média za ostatných 30 rokov.

Potulky po Balkáne

4. 7. – 15.00 – Kaviarnička Na Ceste. Prednáška Potulky po Balkáne s fotografom Janom Tlukom za prírodou a pamiatkami Albánska, Kosova a Čiernej Hory.

Svetový deň životného prostredia

Do 30. 6. – Knižnica Jaselská. Výstavka kníh a dokumentov z fondu trenčianskej knižnice s cieľom upriamiť pozornosť verejnosti na environmentálne témy pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. 6.).

Lenka Lukačovičová: (Ne)rozhodujúce okamihy

do 29. 8. – Galéria. Projekt vychádza z autorkiných fotografií, ktoré budú premietané súčasne na troch dia-projektoroch. Autorka sa odvoláva na istú nostalgiu z minulosti, kedy bolo premietanie diapozitívov akýmsi rituálom, udalosťou, kedy sa zišla celá rodina. Poňatie expozície výstavy korešponduje s autorkiným nazeraním na danú tému, ktorú formuje prostredníctvom zaznamenávania rôznych momentov, situácií a „performancií života“ či (auto)portrétovaním „snapshotovým“ štýlom.

„Milan Rastislav Štefánik a tí čo ho nasledovali“

do 20. 7. – Posádkový klub. Výstava.

Kristína Mésároš a jej tajomné krajiny

do 26. 7. – Nová Vlna. Občianske združenie Nová Vlna vás pozýva na výstavu súčasnej slovenskej výtvarníčky Kristíny Mésároš. Vernisáž k tejto výstave sa uskutoční vo štvrtok 25. 6. 2020 o 19:00 hod. v Ateliéri LOFT, areál Merina – budova NOE.

Z rozprávky do rozprávky

do 15. 9. – Trenčiansky hrad. Na výstave Z rozprávky do rozprávky budú môcť návštevníci Trenčianskeho hradu vidieť takmer 100 divadelných bábok, či v umeleckom žargóne povedané drevených hercov, a originálnu scénu jednej z inscenácií Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.

Svojich drevených kolegov a divadelné kulisy na scénu si SDN vyrába vo vlastných umeleckých dielňach – stolárskej, krajčírskej a modelárskej, kde pracujú zruční a profesionálni majstri bábkového remesla na Slovensku.

Skryté príbehy z múzea

do 15. 9. – Trenčiansky hrad. Výstava sleduje osudy niekoľkých zaujímavých zbierkových predmetov a dokumentuje cestu, akou sa do múzea predmety dostávajú. Návštevník sa oboznámi s procesom akvizície a putovaním predmetu z rúk dokumentátora, odborného pracovníka, až po konzervátora či reštaurátora.

Vystavené predmety sú starostlivo vybraté odbornými pracovníkmi, dokladujú zaujímavé historické fakty, menej známe techniky ručných prác alebo zaujímavé odevné celky.

Sokoliari

27. – 28. 6. – Trenčiansky hrad. Cez víkendy v máji a júni sa môžete tešiť na našich sokoliarov zo skupiny Aquila a ich pravidelné vystúpenia na hrade.

Prelety dravých vtákov, fotenie s dravcami, stredoveké hry: lukostreľba, vrhanie sekerami, hradné kolky, stredoveký tenis, v ktorých môžete otestovať svoju šikovnosť.

Strašidlá v podzemí hradu

do 6. 9. Výstava je ľahko strašidelná a súčasne zábavná a poučná. Je určená pre rodiny s deťmi a širokú verejnosť.

Kolekciu magických strašidiel zastupujú figuríny, pričom každá má svoje meno a každá je pre návštevníka niečím atraktívna. Návštevníci budú môcť vidieť prašivca, baziliška, jezinky a ďalšie záhadné postavy z minulosti.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Nové Mesto nad Váhom v praveku

do 31. 7. – Podjavorinské múzeum. Výstava z archeologických zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne.



BECKOV

Erbové beštie

do 8. 9. – Hrad Beckov. Výstava nadprirodzených bytostí v životnej veľkosti, ktoré sa objavujú na erboch rôznych šľachtických rodov po celej Európe.

Vidieť budete môcť draka, baziliška, pegasa, jednorožca, kentaura, morskú pannu a ďalšie bájne postavy z minulosti.

Hradné hospodárstvo

do 1. 9. – Hrad Beckov. Hradný hospodár a jeho zvieratká, sokoliarske vystúpenia, jazdy na poníkovi, prezentácia remesiel.

Hľadanie strateného času

27. – 28. 6. – Hrad Beckov. Viete, že deň na Zemi nemá presne 24 hodín? Túto zaujímavosť si všimli dokonca už aj naši dávni predkovia, ktorí sa snažili túto nepresnosť všemožne napraviť. Podujatie Hľadanie strateného času vám ukáže, akým spôsobom sa v minulosti rátal čas, aké typy hodín sa používali a prezradí vám aj to, ktorí velikáni prispeli k technologickému rozvoju v tejto oblasti.

DUBNICA NAD VÁHOM

Knižnica sa hrá

1. 7. – 13.00 – Mestská knižnica. V rámci ďalšieho z našich podujatí sa budeme tentoraz viac hrať než tvoriť.

Na niekoľkých stanovištiach na vás čakajú zaujímavé a netradičné úlohy, pri ktorých si otestujete svoje zručnosti a schopnosti. Trúfnete si na ne? Dokážete splniť všetky úlohy a zaslúžite si odmenu?

Keď monogramy boli v móde

Do 30. 6. – Dubnické múzeum pripravilo v spolupráci so zberateľkou Janou Majčíkovou výstavu posteľných obliečok, vreckoviek, uterákov, spodnej bielizne zdobených monogramom z obdobia 1900 – 1960.

Obnovené premietanie

Kino Lastovička od 11. júna obnovilo premietanie. Predstavenia podľa zverejneného programu.

NOVÁ DUBNICA

Queenmánia

4. 7. – 19.00 – Terasa reštaurácie Klondajk. Známe hity slávnej kapely na terase.

MYJAVA

Privítanie prázdnin na kúpalisku

30. 6. – 13.00 – Letné kúpalisko. K dispozícii budú pre návštevníkov vonkajšie bazény i bazén krytej plavárne, ktoré sa na opätovné otvorenie v súlade s platnými hygienickými opatreniami pripravujú už niekoľko týždňov.

Nachystané budú súťaže, animácie, diskotéka či ukážky činnosti malých hasičov z DHZ Myjava.

TRENČIANSKE TEPLICE

Výstava knižných ilustrácií trenčianskoteplických výtvarníčok

do 31. 7. – Spojovací most Kúpeľný hotel Pax – LD Sina. Milada Mercellová – Veronika Guzoňová.