Futbalový Boh je spravodlivý, hovorí tréner Častkoviec Stančík

Futbalisti Častkoviec splnili túžbu, o ktorej sa pred tromi rokmi bavil tréner s hlavným sponzorom. Kormidelník Vladimír Stančík priviedol svoje mužstvo za postupom do III. ligy.

30. jún 2020 o 7:19 (tn)

Tréner OK Častkovce Vladimír Stančík. (Zdroj: ARCHÍV V.S.)

Častkovce dlhodobo patria medzi ambiciózne kluby. Bol postup vaším cieľom?

Sme dlhodobo konsolidovaným a cieľavedomým klubom – štvrtoligistom. Ako sa vyvíjal klub, zvyšovali sa aj nároky. Keď som prišiel pred troma rokmi, debatovali sme s hlavným sponzorom Martinom Madrom. Výsledkom bol cieľ, aby sa nám do troch rokov podarilo postúpiť do vyššej súťaže, čo sa v súčasnosti aj naplnilo.

Jesennú časť ste zvládli výborne. Aký bol váš pohľad na prvú polovicu súťažného ročníka?

Vyznela z našej strany famózne. Od úvodného zápasu sme sa správne naštartovali. Navodili sme v kabíne víťaznú atmosféru. Ukázali sme, že sme najlepším tímom v súťaži.

Čo vás najviac potešilo?

Každý zápas, gól a výhra. V pamäti mi utkvel domáci súboj proti Jaslovským Bohuniciam. Prehrávali sme, neskôr vyrovnali a z posledného útoku vsietili víťazný gól.

Sezónu najskôr prerušila a neskôr aj ukončila pandémia koronavírusu. Chceli ste postúpiť a zrazu všetko vyzeralo, že z tretej ligy nič nebude. Cítili ste sklamanie?

Marcové prerušenie sme brali triezvo. Zdravie bolo prvoradé. Nepotešila nás nemilá správa o predčasnom konci sezóny a anulovaní výsledkov. Bol to pre nás nepríjemný šok.

Dovolím si povedať, že to bol najhorší moment trénerskej kariéry.

Mali ste chuť sezónu dohrať napriek problémom?

Určite áno. Bavili sme sa o tom každý deň. Čakali sme na správu zo zväzu. Boli sme naklonení každej možnosti, či už dohrať ligu v skrátenom formáte ako v najvyššej súťaži, alebo s nahusteným programom až do letných mesiacov.

Do III. ligy sa neprihlásili dve mužstvá. Ako ste vnímali fakt, že ste napokon dostali ponuku pôsobiť v najvyššej súťaži riadenej Západoslovenským futbalovým zväzom?

Po veľkom sklamaní sme sa chytali aj slamky.

Jedinou šancou ako postúpiť vyššie, bolo dostať sa do tretej ligy na úkor niektorého tímu, ktorý v nej už pôsobil. Nikomu sme nič zlé nepriali.

Napokon bol futbalový Boh spravodlivý, keďže sme svoj postupový cieľ dosiahli. Sme šťastní.

Chutili netradičné oslavy postupu, keď ste sa k nim dostali po mnohých týždňoch bez futbalu?

Takúto sezónu ešte nikto nezažil. Určite by sme boli radšej, keby sme sa z titulu tešili na ihrisku po víťazných zápasoch.

om presvedčený o tom, že ak by sa sezóna hrala, uhrali by sme si postup na trávniku. Na jeseň sme si vybudovali solídny náskok a mali sme patričnú kvalitu na to, aby sme to zvládli.

Zmení sa káder výrazne?

Väčšina mužstva zostane. Zatiaľ odišiel iba Jakub Husár. Možno k nemu pribudne ešte jeden hráč. Rovnako predpokladáme, že nás dvaja futbalisti posilnia. Malo by ísť o jedného mladého a jedného skúseného hráča so skúsenosťami z vyšších súťaží.

Čo vás čaká v prípravnom období?

Stretneme sa so súpermi z ligy z Nového Mesta nad Váhom a Lednických Rovní. Ďalej si zmeriame sily s Dunajskou Lužnou a Rohožníkom. Začiatkom augusta nás čaká Slovnaft Cup.

Tretia liga je náročnejšia po všetkých stránkach. Čo od nového ročníka očakávate?

Výhodou je, že nebudeme pod tlakom. Nemáme čo stratiť. Môžeme hrať uvoľnený futbal. Túžime hrať dobrý futbal a udržať sa.

Očakávate búrlivé prostredie na derby zápasoch proti Novému Mestu nad Váhom?

S Považanom máme dobré vzťahy. Samozrejme, rivalita v dvoch majstrovských zápasoch určite bude, ale v zdravej miere. Fanúšikovia sa majú na čo tešiť.