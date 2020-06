Starosta Častkoviec Bublavý sa o budúcnosť futbalu nebojí

Futbal je jeho srdcovou záležitosťou. Starosta obce Častkovce futbal podporuje v maximálnej možnej miere. Verí, že sa hráči obecného klubu vo vyššej súťaži nestratia.

29. jún 2020 o 7:13 (tn)

Amatérsky futbal bez podpory samosprávy nedokáže prežiť. Aký je váš pohľad na podporu futbalu v Častkovciach?

Je svätá pravda, že amatérsky futbal nedokáže prežiť bez podpory samosprávy, ale ja mám k futbalu zvlášť kladný vzťah. Bol som skôr futbalovým funkcionárom ako starostom, lebo futbal pomáham organizovať asi 25 rokov a starostom som len 18. rok. Ako starosta mám viac možností pomáhať, či už budovať infraštruktúru, oslovovať sponzorov, zabezpečovať podporu od obce spolu s obecným zastupiteľstvom. Obec žije futbalom a robíme najťažšiu robotu pre futbal.

Vychovávame si športovcov od malička. V akadémii máme 60 detí. Mladší a starší žiaci a rovnako aj mladší a starší dorast hrá tretiu ligu. O ich výchovu sa stará 13 až 14 trénerov, ktorým patrí veľké poďakovanie. Na to všetko je potrebné mať podmienky, infraštruktúru, finančné zdroje, obetavých ľudí v organizačnej štruktúre, trénerov, sponzorov – generálneho sponzora (Martin Madro Royaldom) – a podporu obce.

Klub sa postupovými ambíciami netajil. Možno váš posun do III. ligy považovať za najväčší úspech futbalu v obci?

Obecný klub pracuje viac ako dve desaťročia systematicky a nie unáhlene. Základy sú postavené na silných sponzoroch. Prvú etapu so mnou potiahol môj strýko Rudolf Bublavý z firmy Ropspol. Spoločne sme v roku 2002 vybojovali postup do piatej ligy a o dva roky neskôr aj postup do štvrtej ligy. Druhú etapu ťaháme už dvanásty rok s Martinom Madrom (Royaldom), mojím synovcom, ktorý hrá v mužstve už 20 rokov. Viac ako desať rokov je zároveň aj sponzorom.

Zásluhou jeho a trénera Stančíka sa podarilo vyskladať mužstvo, ktoré dokázalo postúpiť.

Keď k tomu prirátame 18-ročnú silnú podporu obce, výsledok sa musel dostaviť. Na začiatku ročníka 2019/2020 sme si povedali s hlavným trénerom Vladkom Stančíkom, že sa pokúsime súťaž vyhrať. Jesennú časť sme viedli s osembodovým náskokom. Naši muži dokazovali na ihrisku svoje futbalové kvality. Som presvedčený, že si postup zaslúžili.

Verím, že atraktívny futbal budeme hrať aj vo vyššej súťaži a prilákame fanúšikov zo širokého okolia.

Doba je po pandémii koronavírusu náročná. Zmení sa suma, prípadne forma podpory zo strany obce voči futbalu?

Obec má menšie podielové dane a sponzor menšie príjmy. Ale futbalisti majú ohromnú chuť aj s realizačným tímom a výborom skúsiť vyššiu súťaž. Je to historická doba pre obec, ktorá sa nemusí opakovať. Tak sme si s generálnym sponzorom povedali, že ideme do toho. Vyskúšame a s nohami na zemi skúsenosť vyhodnotíme po roku. Obec pokračuje v doterajšej podpore športu.

Aké sú vaše osobné pocity v otázke historického postupu z pohľadu bývalého hráča a dlhoročného funkcionára klubu?

Aktívne som hrával ako žiak a neskôr dorastenec. Vždy som končil s kapitánskou páskou na ruke a myslel som si, že tomu tak bude aj u mužov. Človek mieni, život mení. Ako 17-ročný som oň musel zabojovať a podarilo sa mi poraziť zákernú chorobu, ale s aktívnym futbalom som musel skončiť. Avšak láska k futbalu zvíťazila a už dlhé roky ho v rodnej obci pomáham organizovať, čo mi manželka Silvika toleruje a za čo jej patrí vďaka. Organizačné schopnosti som zdedil po nebohom otcovi Jozefovi. Tak isto bol multifunkčný funkcionár. Pôsobil ako tajomník v obci, ale aj ako futbalový činovník.

Vznik futbalu v Častkovciach sa datuje od roku 1945, tak sa nám vlastne podaril historický postup do tretej ligy v jubilejnom 75. roku. Podarilo sa nám nadviazať na poctivú robotu našich otcov a dedov, lebo aj oni urobili kus poctivej práce do roku 1990. Vybudovali nám futbalový areál, ktorý my môžeme vylepšovať a rozširovať. Verím, že nás dobre vychovali pre pokračovanie rozvoja futbalu, ale aj obce a nemusia sa za nás hanbiť. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že futbal v Častkovciach v dobrom prepisuje históriu.

Častkovce možno považovať za progresívnu obec. Myslíte si, že v zlepšovaní imidžu pomáha aj futbal?

Naša obec sa neustále rozvíja. V súčasnosti má 1600 obyvateľov. Za posledných 10 rokov pribudlo 600 nových ľudí, 200 nájomných bytov a 120 rodinných domov. Nárast obyvateľov bude aj naďalej pokračovať. Som o tom presvedčený, lebo pokračujeme v budovaní nájomných bytov, ale aj v individuálnej výstavbe. Viac obyvateľov prinesie nárast podielových daní, ale aj povinností, viac financií v obecnej pokladni, ktoré môžu pomôcť organizovať futbal. To je jednoduchá matematika. Pre rozvoj obce je potrebné zabezpečiť infraštruktúru. Aj pre futbal (máme pekný futbalový areál so zázemím, s relaxačnými priestormi, trávnaté plochy so závlahami a osvetlením, slušné šatne so sociálnymi zariadeniami). Som presvedčený, že príjemne prekvapíme budúcich súperov, keď našu obec navštívia. Naša obec je aj bude dobré miesto pre život pre mladšie aj staršie generácie.