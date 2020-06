Muža obvinili z týrania matky

Marián Hossa sa stal tretím slovenským hokejistom, ktorého zvolili do Siene slávy NHL. Chvíľku mi bude trvať, kým to vstrebem. Som neuveriteľne šťastný, nesmierne si to vážim. Je to pocta. Stále si to poriadne neuvedomujem, prezradil na tlačovej konferencii.