Marián Hossa: Na tento telefonát nikdy nezabudnem

Marián Hossa sa stal tretím slovenským hokejistom, ktorého zvolili do Siene slávy NHL. Chvíľku mi bude trvať, kým to vstrebem. Som neuveriteľne šťastný, nesmierne si to vážim. Je to pocta. Stále si to poriadne neuvedomujem, prezradil na tlačovej konferencii.

25. jún 2020 o 16:38 Andrej Luprich

Slovenský hokejista Marián Hossa počas tlačovej besedy k informácii, že sa tento rok stane členom hokejovej Siene slávy v Toronte. (Zdroj: SITA/Martin Medňanský)