Pohoda in the Air prinesie rôzne zaujímavé mená

Online festival si záujemcovia môžu vychutnať formou bezplatného live streamu na webe.

24. jún 2020 o 15:05 SITA

TRENČÍN. V rámci online festivalu Pohodain the Air si budú môcť fanúšikovia a fanúšičky pozrieť a vypočuť koncerty z miest ako sú Trenčín, Vancouver, Sydney, San Francisco, Tel Aviv, Kábul, Atény, Gent alebo La Junta.

Z Austrálie sa aj s novým albumom Mr. Experience (2020) predstaví Donny Benét, debutový album a audiovizuálnu performance pripravenú špeciálne pre Pohodu predvedú kanadskí Crack Cloud, space rock pre novú generáciu zahrajú belgickí Shht a zo svojho autobusu sa opäť prihlásia Bazzookas. Diváci Pohoda in the Air uvidia aj umelkyne ako The Space Lady z amerického Colorada, Marinu Satti & Fonés z Grécka či iránsko-izraelskú herečku a speváčku Liraz. Počas západu Slnka nad San Franciscom zahrá Kronos Quartet.



V predpremiére uvedú dokument od Lucie Kašovej Orchester z krajiny ticha o prvom afganskom ženskom orchestri ZOHRA. Účasť na podujatí predtým potvrdili Milan Lasica & Dorota Nvotová a Tittingur.



Okrem toho sa ľudia môžu tešiť aj na približne ďalších 50 koncertov a vystúpení, súčasťou ktorých bude aj literatúra, debaty a vizuálne umenie. Toto všetko ponúkne Pohoda svojim fanúšikom aj vďaka partnerom vo forme nevšedného bezplatného live streamu na svojom webe, facebookovom profile a YouTube kanáli od 9. do 12. júla 2020.