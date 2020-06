Vodička, ktorá pri Mníchovej Lehota zrazila dvoch cyklistov, spoznala svoj trest

Žena ešte v roku 2018 autom zozadu vrazila do dvojice cyklistov. Muž zomrel na mieste, jeho partnerka o niekoľko dní neskôr v nemocnici.

24. jún 2020

TRENČÍN. Po takmer dvoch rokoch od tragickej dopravnej nehody na ceste I/9 za Mníchovou Lehotou, pri ktorej prišli o život dvaja cyklisti, sa pred sudcu Okresného sudu v Trenčíne postavila vinníčka nehody.

V novembri jej súd trestným rozkazom síce udelil dvojročný podmienečný trest, s čím však prokurátor nesúhlasil a po podaní odporu sudca nariadil hlavné pojednávanie.

To však nakoniec nič nezmenilo na výške trestu. Sudca pre obžalovanú 29-ročnú Luciu potvrdil dvojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na trojročnú skúšobnú dobu. Zároveň jej na 6 rokov zakázal viesť motorové vozidlá.



Cestu I/9 medzi Trenčínom a Bánovcami nad Bebravou zvyknú označovať aj cestou smrti. Do prehľadu tragédií tu 8. júla 2018 pribudla dopravná nehoda, pri ktorej vodička na Alfa Romeo zozadu vrazila do dvojice cyklistov. 46-ročný Peter zahynul na mieste, jeho o štyri roky staršia partnerka bojovala o život v nemocnici, ale po troch dňoch aj ona zraneniam hlavy podľahla.

Vodičke hrozil za prečin usmrtenia trest odňatia slobody od dvoch do piatich rokoch, hneď v úvode hlavného pojednávania sa však k vine v plnom rozsahu priznala, a tak sudca obmedzil dokazovanie len na rozhodovanie o výške trestu a náhrady škody. Aj preto nepripustil návrh prokurátorky, aby boli prečítané závery znaleckého posudku z oblasti dopravy. Označil ho síce za nosný v prípravnom konaní, ale po priznaní viny sa stal podľa neho nadbytočný.



Prokurátorka pre obžalovanú Luciu žiadala trest stanovený na dolnej hranici zákonného rozpätia. Obhajca upozorňoval na doterajšiu nulovú trestnú minulosť a na fakt, že za deväť rokov držby vodičského oprávnenia nemala v evidenčnej karte vodiča zaznamenaný ani jeden priestupok na úseku dopravy, čo on sám považuje za raritu. Samotná Lucia svoju záverečnú reč obmedzila na ospravedlnenie sa pozostalým rodinám.



Sudca po vynesení verdiktu argumentoval svoje rozhodnutie o udelení podmienečného odkladu trestu čistým registrom obžalovanej, ale aj skutočnosťou, že z jej strany išlo o nevedomú nedbanlivosť. Podľa jeho slov zo znaleckých posudkov, ale aj zo svedeckých výpovedí nebolo dokázané žiadne úmyselné porušenie dopravných predpisov. Prokurátorka sa priamo na mieste voči rozsudku odvolala.