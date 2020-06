Župa odmení rekreačných cykloturistov využívajúcich cyklobusy

25. jún 2020 o 8:28 TASR

TRENčÍN. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) odmení cykloturistov, ktorí v aktuálnej letnej sezóne využijú službu cyklobusov. Informoval o tom Ľubomír Bobák z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK.

"Vyhlásili sme súťaž, jej cieľom je odmeniť tých, ktorí sa na cykloturistiku vyberú modrým cyklobusom. Myšlienka zapriahnuť za autobus vozík na transport bicyklov vznikla ešte v roku 2017. Župa tak už štvrtý rok v spolupráci so SAD Trenčín vychádza v ústrety nielen športovým, ale aj rekreačným cyklistom, ktorí chcú spoznávať krásy kraja," uviedol Bobák.

Pre tých, ktorí cyklobus využijú, odfotia sa a fotku pošlú na facebookovú stránku Trenčianskeho samosprávneho kraja, pripravil kraj cyklistický balíček. Výhercovia v ňom nájdu praktickú fľašku na vodu či cyklomapu od Krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región, ale aj vodoodolné puzdro na smartfón, zvonček alebo bezpečnostné svetlá na bicykel.

Cyklobusy premávajú v aktuálnej sezóne v Trenčianskom kraji počas sobôt, nedieľ a sviatkov na dvoch trasách. Prvá vedie z Trenčína cez Dubnicu nad Váhom, Ilavu, Hornú Porubu a Valaskú Belú až do Nitrianskeho Rudna. Druhá trasa vedie z Trenčína cez Mníchovu Lehotu, Trenčianske Jastrabie a Dubodiel do Bánoviec nad Bebravou. Sezóna jazdy cyklobusov potrvá do 2. septembra.