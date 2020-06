Tipy na voľné chvíle (26. týždeň)

Kam vyraziť počas najbližšieho týždňa v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom, Myjave, Beckove, Bánovciach nad Bebravou a Dubnici nad Váhom?

23. jún 2020 o 5:50 Erik Stopka

PRED PODUJATÍM SI VO VLASTNOM ZÁUJME OVERTE JEHO KONANIE A DODRŽUJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

TRENČÍN

A. Coddington: Tenis je môj život (D. Cibulková)

23. 6. – 16.30 – Knižnica. Beseda s vyštudovanou žurnalistkou a spisovateľkou Andreou Coddington, spojená s prezentáciou jej najnovšej knihy o pádoch a potknutiach, vydretých víťazstvách, vojnách mimo kurtu, ťažkých prehrách či životných križovatkách tenistky Dominiky Cibulkovej.

Whiskyho cestovateľské kino: Patagónia

24. 6. – 19.30 – Lúč. Jedna z najkrajších a najodľahlejších ciest sveta, 1240 km dlhá Carretera Austral, vedúca divočinou južného Čile cez rozľahlé panenské dažďové pralesy a viac ako 20 patagónskych národných parkov, ktorú začal stavať Augusto Pinochet v 70. rokoch a bola dokončená až v roku 2003. Kapacita je obmedzená.

Workshop strojového šitia

27. 6. – 10.00 – Centrum pre rodinu. Naučíte sa nové techniky, ako zhotoviť košeľový golier, zaplátať dieru na kolenách alebo vyrobiť vstrihnuté vrecko.

Všetko si vyskúšate formou vzorníkov. Vítaní sú otcovia, ale aj maminy s deťmi, pre ktoré je pripravená herňa. Počet účastníkov je obmedzený.

Z rozprávky do rozprávky

do 15. 9. – Trenčiansky hrad. Na výstave Z rozprávky do rozprávky budú môcť návštevníci Trenčianskeho hradu vidieť takmer 100 divadelných bábok, či v umeleckom žargóne povedané drevených hercov, a originálnu scénu jednej z inscenácií Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. Svojich drevených kolegov a divadelné kulisy na scénu si SDN vyrába vo vlastných umeleckých dielňach – stolárskej, krajčírskej a modelárskej, kde pracujú zruční a profesionálni majstri bábkového remesla na Slovensku.

Skryté príbehy z múzea

do 15. 9. – Trenčiansky hrad. Výstava sleduje osudy niekoľkých zaujímavých zbierkových predmetov a dokumentuje cestu, akou sa do múzea predmety dostávajú. Návštevník sa oboznámi s procesom akvizície a putovaním predmetu z rúk dokumentátora, odborného pracovníka, až po konzervátora či reštaurátora.

Vystavené predmety sú starostlivo vybraté odbornými pracovníkmi, dokladujú zaujímavé historické fakty, menej známe techniky ručných prác alebo zaujímavé odevné celky.

Sokoliari

27. – 28. 6. – Trenčiansky hrad. Cez víkendy v máji a júni sa môžete tešiť na našich sokoliarov zo skupiny Aquila a ich pravidelné vystúpenia na hrade.

Prelety dravých vtákov, fotenie s dravcami, stredoveké hry: lukostreľba, vrhanie sekerami, hradné kolky, stredoveký tenis, v ktorých môžete otestovať svoju šikovnosť.

Strašidlá v podzemí hradu

do 6. 9. Výstava je ľahko strašidelná a súčasne zábavná a poučná. Je určená pre rodiny s deťmi a širokú verejnosť. Kolekciu magických strašidiel zastupujú figuríny, pričom každá má svoje meno a každá je pre návštevníka niečím atraktívna. Návštevníci budú môcť vidieť prašivca, baziliška, jezinky a ďalšie záhadné postavy z minulosti.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Duchoňovci

25. 6. – 19.00 – MSKS – Koncert. Projekt Duchoňovci bol založený začiatkom roka 2017, spojil partiu rôznorodých muzikantov z Banskej Bystrice, ktorí majú pozitívny vzťah k tvorbe Karola Duchoňa. Kapela mapuje jeho kariéru, hrá a spieva jeho najväčšie hity z rôznych časových období v modernom a sviežom prevedení.

Nové Mesto nad Váhom v praveku

do 31. 7. – Podjavorinské múzeum. Výstava z archeologických zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

MYJAVA

Sto rokov futbalu na Myjave

27. 6. – Štadión Spartaka Myjava. Program venovaný stému výročiu futbalu na Myjave.

BECKOV

Erbové beštie

do 8. 9. – Hrad Beckov. Výstava nadprirodzených bytostí v životnej veľkosti, ktoré sa objavujú na erboch rôznych šľachtických rodov po celej Európe.

Vidieť budete môcť draka, baziliška, pegasa, jednorožca, kentaura, morskú pannu a ďalšie bájne postavy z minulosti.

Hradné hospodárstvo

do 1. 9. – Hrad Beckov. Hradný hospodár a jeho zvieratká, sokoliarske vystúpenia, jazdy na poníkovi, prezentácia remesiel.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Živá knižnica

25. 6. – 16.30 – ŽI:VA – Námestie Ľ. Štúra. S Braňom Jobusom, autorom rozprávkových kníh pre deti.

Expedičná kamera

26. 6. – 17.00 – MSKS. Medzinárodný festival cestovateľských filmov.

DUBNICA NAD VÁHOM

Keď monogramy boli v móde

Do 30. 6. – Dubnické múzeum pripravilo v spolupráci so zberateľkou Janou Majčíkovou výstavu posteľných obliečok, vreckoviek, uterákov, spodnej bielizne zdobených monogramom z obdobia 1900 – 1960.

Obnovené premietanie

Kino Lastovička od 11. júna obnovilo premietanie. Predstavenia podľa zverejneného programu.