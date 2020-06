Podchody v Trenčíne zatápa voda

Podchody pod zmodernizovanou železničnou traťou v Trenčíne sú po búrkach priechodné len veľmi ťažko. Pravidelne ich zatápa voda, ľudia chodia v gumákoch.

14. jún 2020 o 7:23 Andrej Luprich

TRENČÍN. Železnice v podchodoch v Zlatovciach, v Kubrej a Opatovej pri výstavbe podchodov neurobili odvodnenie, pravidelne sú pod vodou. Havarijnú situáciu musí teraz riešiť mesto.

„Je to katastrofa, voda sa drží v najnižšom bode. Neprejdete, jedine v gumákoch. Tie podchody sú hrozné, sú tam prudké zákruty, na bicykli sa tadiaľ nedá prejsť.

Ľudia zo Záblatia ho vôbec nechceli a takto to aj dopadlo. Sme tu odrezaní od sveta,“ povedala Mária zo Záblatia.

Vodu po dažďoch zažila na vlastnej koži aj Iveta.

„Keď prší, v podchode stojí voda. Išla som tadiaľ, nie je to vôbec príjemné. Vody je tam dosť, musíme chodiť tesne pri kraji. Neviem, ako to robili, ale je to odfláknuté, určite by tá voda mala niekam odtekať,“ povedala Iveta.